Utdeling av bibler hører ikke hjemme i skolen

Religiøse organisasjoner må tåle at skolen ikke er et sted for forkynnelse og misjon.

Skolen bør holdes fri for forkynnelse, mener BT på lederplass.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I fjor ba Utdanningsdirektoratet norske skoler om å stoppe praksisen med at kristne organisasjoner får dele ut bibler til skoleelever i klasserommet. Nylig avslo Sivilombudet en klage fra organisasjonen The Gideons International in Norway, og fastslo dermed at beslutningen var rett.

Nå må Gideon bryte en 70 år lang tradisjon, hvor de årlig har delt ut rundt 15.000 bibler til norske skolebarn.

– Vi mener denne saken er svært urettferdig, har generalsekretær i Gideon, Steinar A. Hopland, sagt.

Det motsatte er snarere tilfelle. Kristne organisasjoner må tåle at de ikke lenger får spesialbehandling i norske skoler. Skolen er et sted for kunnskap og læring, ikke for forkynnelse og misjon.

Lenge skilte ikke den norske skolen mellom undervisning og forkynnelse. Frem til 1969 hadde skolen ansvaret for opplæring av de døpte i kristen tro og tradisjoner, og helt til 1998 hadde soknepresten og biskopen lovfestet tilsynsrett med kristendomsundervisningen i grunnskolen. I 2007 ble KRLE-faget endret, etter en dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Disse endringene har gjort skolen mer åpen for mangfoldet av religioner og livssyn. Kunnskap om kristendommens sentrale rolle i utviklingen av det norske samfunnet, står fremdeles sentralt på timeplanen. Det er også viktig at barn og ungdom blir kjent med sentrale religiøse tekster, slik som Det nye testamentet som Gideon til nå har delt ut til skolebarn.

Men Utdanningsdirektoratet gjør en riktig vurdering når de skriver at «gaver normalt oppfattes som forsøk på overbevisning eller oppfordring til å tro eller følge en religion.» Dermed faller utdelingen innenfor forkynnelse, og utenfor skolens mandat.

Roger Dyrøy, nestleder Partiet De Kristne (PDK) Vestland, kaller beslutningen selvmotsigende, fordi skolen samtidig åpner for besøk av foreninger som Fri og Skeiv Ungdom.

Det er imidlertid stor forskjell på å dele ut religiøse tekster i klasserommet og å invitere interesseorganisasjoner og livssynssamfunn i undervisningen for å skape meningsutveksling og svare på spørsmål.

I Norge er det full frihet til å både ytre seg og misjonere. Tros- og livssynssamfunn får subsidier fra staten.

Skolene bør imidlertid holdes fri for forkynnelse. Å stoppe utdeling av bibler i klasserommet er et godt steg i riktig retning.