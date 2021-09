Det viktigaste er å få bygd Sotrasambandet

Men både pengebruken og tidsbruken treng eit etterspel.

I år fyller Sotrabrua 50 år. Den knyter Sotra til fastlandet og har altfor låg kapasitet.

Milliardsmell. Utsetjing.

Dette er ord sotraværingane med god grunn har frykta. Torsdag var båe to på trykk i BT.

Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) varsla nemleg om at det nye Sotrasambandet får eit stort prishopp. «Det er et betydeleg beløp. Det handler om milliarder. Men jeg kan ikke kommentere beløpet nå. Vegvesenet vil peke på dette i september», sa han til avisa.

Dermed skjer ikkje avklaringa i sommar, men først til jul. Stort sett alt har gått gale for det som skulle vere eit prestisjeprosjekt for Høgre og Erna Solberg.

Det var nemleg blinka ut som eit såkalla OPS-prosjekt, altså offentleg-privat samarbeid. Ein privat aktør skulle både bygge brusambandet og stå for vedlikehaldet dei fyrste 25 åra.

I 2013 var bygginga kostnadsrekna til fire milliardar kroner, og skulle ha byggestart i 2017 og helst stå ferdig tidlegare enn 2021.

No viser kalenderen 2021, men inga bru er i sikte. I staden er det kork og kø kvar morgon og middag. Gåande og syklande har ingen plass for å ferdast over brua.

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit frå Ap har vore ein av kritikarane av OPS-løysinga.

«Hadde vi fulgt den vanlige måten å gjøre dette på, så ville det ikke vært lenge igjen før prosjektet var ferdig. Dette prosjektet har vist seg uegnet for OPS. Det er for stort og omfattende», seier han til BT.

Mykje kan tyde på at han har rett. Han er likevel konstruktiv nok til å ikkje krevje omkamp om sjølve utbyggingsløysinga ved eit regjeringsskifte. «Jeg kan ikke se noe annet enn at en må få det fullført», seier han.

Sotraværingane fortener brua si. Men i etterkant bør staten gå nøye gjennom kvifor så mykje har gått gale med dette prosjektet. Det er positivt med private innslag, men det viktigaste er uansett effektiv framdrift og god økonomistyring.