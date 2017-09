Statsminister Erna Solberg er med på å bryte stillheten rundt menstruasjon. Det er blant det viktigste man kan gjøre for kvinners rettigheter.

Kvinner flest får mensen hver måned. Det er like selvsagt som at mennesket trenger mat og drikke. Den månedlige blødningen er likevel omringet av taushet og tabu.

Det er skadelig at en kroppslig prosess som halve jordens befolkning opplever regelmessig gjennom store deler av livet, fortsatt er så skambelagt.

Mange steder blir menstruerende sett på som urene. Det får innimellom uverdige utslag, som i deler av Nepal, der jenter og kvinner må oppholde seg utenfor hjemmet og holde seg unna en rekke daglige gjøremål når de har mensen. I sommer døde en 18-åring da hun ble bitt av en slange, mens hun sov i et skur.

Det er et utbredt problem at jenter ikke går på skolen de dagene de har mensen. Det blir mange dager tapt undervisning i løpet av noen skoleår. Årsaken er gjerne mangel på akseptable sanitæranlegg og at mensenbeskyttelse er for kostbart.

Begrenset tilgang på vann er naturligvis et problem for hele befolkningen, men det rammer likevel kvinner hardere. Uten mulighet for å vaske seg, blir ofte menstruasjonen et alvorlig hinder for arbeid og annen deltakelse i samfunnet.

Når kvinner ikke har mulighet til å håndtere menstruasjonen med verdighet, går det ut over deres mulighet til å leve fullverdige liv.

Derfor handler også mensen om menneskerettigheter. Når statsminister Erna Solberg (H) i New York denne uken løftet frem mensen som en viktig sak, er det av stor betydning.

Også i Norge omgis mensen av for mye stillhet. Oppmerksomheten hekkeløper Isabelle Pettersen fikk etter at hun sa at hun var plaget av sterke menstruasjonssmerter, er et bevis på hvor tabubelagt emnet er. Smerter og andre ubehag knyttet til menstruasjonssyklusen er like naturlig som det er utbredt.

Derfor må mensen være politisk. Derfor bør også kvinner som gir temaet oppmerksomhet hylles, slik Kiran Gandhi gjorde da hun løp maraton uten tampong.

Å snakke om mensen i offentligheten bør være like naturlig som det faktisk er at kroppen kvitter seg med et ubefruktet egg. Men heller ikke i det opplyste og liberale Norge er det slik.

Derfor bør både kvinner og menn langt oftere gjøre det som burde være enkelt:

Snakke om mensen. En enklere måte å bedre kvinners levekår rundt om i verden finnes knapt.