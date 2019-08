Bompenge­avtalen er bra for Bergen

Det blir lettere å bygge ut Bybanen og billigere å reise kollektivt etter forliket i regjeringen. Det må Bergen takke ja til.

BILLIGERE BUSS: – Uansett hva resultatet blir, vil de kollektivreisende få et bedre og billigere tilbud, mener BT. Alice Bratshaug (Arkiv)

Regjeringens bompengeavtale har ført til en flom av lokale valgkamputspill om hva pengene bør gå til.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen lover 200 kr billigere månedskort på buss og bane. Venstres Per-Arne Larsen vil bruke penger på flere avganger. Høyres toppkandidat i Vestland fylke, Silja Ekeland Bjørkly, mener prisene må ned på de kortere kollektivreisene.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) mener avtalen også gir nok penger til å unngå kutt i fergetilbudet i Sunnhordland. Det gjenstår å se om det er tilfelle.

Først og fremst viser alt dette at regjeringen har lagt mye penger på bordet, og at det ligger an til heftige debatter når den nye byvekstavtalen skal landes. Uansett hva resultatet blir, vil de kollektivreisende få et bedre og billigere tilbud.

Den nye avtalen vil også sikre en bedre utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen.

Åpenbart betyr også avtalen lavere bomutgifter for bilistene, noe som var hele hensikten med den. Derfor har MDG benyttet anledningen til å kritisere enigheten kraftig.

Men i motsetning til i Oslo, har ikke MDG i Bergen insistert på å si nei til pengene. Og godt er det.

Valget avgjør hvem som skal forhandle med staten om den nye byvekstavtalen på vegne av Bergen, omegnskommunene og fylket. De bør stå hardt på at bompengene må kuttes på en slikt måte at det ikke ødelegger for målene om å redusere biltrafikken på sikt.

Kuttene i bompenger bør for eksempel komme i ytre bomring heller enn i den indre, for å sikre at trafikken inn til sentrum ikke øker.

Gjort riktig, kan de negative konsekvensene av bompengekuttet minimeres. Da står en igjen med en massiv økning i satsingen på kollektivtrafikk.

Det er all grunn til å kritisere Solberg-regjeringen for at halve valgkampen gikk med til deres interne krangling. Den totale pengebruken er heller ikke særlig klok.

Men avtalen er god for Bergen. I beste fall bidrar den til å dempe konflikten om bompenger noe, i tillegg til å gjøre det lettere å velge kollektivt i Bergen fremover.

Publisert 29. august 2019 06:16