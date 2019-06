Facebook har for mye makt

Facebook lanserer sin egen valuta. Det vil øke makten til et selskap som allerede har mer enn nok.

UFORSIKTIG: «Når et selskap som allerede kritiseres for monopol-praksis innfører sin egen valuta, bør det vekke sterk skepsis,» skriver Bergens Tidende på lederplass. byoutline AKHTAR SOOMRO / X02626

Tirsdag denne uken ga Facebook ut en smakebit på sin nye kryptovaluta, Libra. Lanseringen er planlagt neste år.

Når et selskap som allerede kritiseres for monopolpraksis innfører sin egen valuta, bør det vekke sterk skepsis. Facebook er allerede verdens mektigste sosiale medier-plattform, og har de siste årene vært ridd av en rekke skandaler.

Ved første kvartal av 2019 hadde Facebook 2,38 milliarder brukere over hele verden. Det vil si at omtrent 30 prosent av verdens befolkning legger igjen enorme mengder data om seg selv til ett og samme selskap.

Å lansere en egen valuta vil innebære å innlemme en enda større del av folks hverdag i Facebook-universet. Forbruksmønsteret vårt er ekstremt personlig informasjon.

Den nye valutaen skal kontrolleres av et eksternt fond. Lederen for fondet sier at Facebook ser på valutaen som et tilskudd til deres oppdrag med å knytte folk sammen, noe som innebærer å utveksle verdier.

Samtidig presiseres det at Facebook bare skal ha en liten rolle i styret, og ikke bruke dataene til målrettet reklame.

Problemet er bare at selskapet nettopp har vært involvert i en rekke skandaler som følge av slepphendt håndtering av personopplysninger. I tillegg er det umulig å få innblikk i hvilke data Facebook egentlig sitter på.

Etter de siste årenes mange avsløringer om Facebooks rolle i valgmanipulering og politisk spill, tok selskapets grunnlegger og øverste leder grep.

Mark Zuckerberg annonserte at Facebook ville gå tilbake til å fokusere på å være en sosial plattform, hvor innholdet skulle dreie seg om brukernes venner og familie. Slik håpet han å få bukt med den massive spredningen av såkalt falske nyheter.

En konsekvens av innstrammingen, er at Facebook er blitt mindre transparent. Ved å utestenge andre aktører, sitter de igjen med eksklusiv tilgang til datamassene sine.

En av Facebooks grunnleggere, Chris Hughes, uttalte nylig at han mente det var på tide å bryte opp selskapet. Han mente Zuckerberg hadde latt ønsket om vekst gå på bekostning av sikkerhet og kvalitet, og mente selskapet nå bryter med amerikanske konkurranselover.

Konkurransetilsynet, og ikke minst Datatilsynet, bør se nøye på saken. Facebook har definitivt monopolmakt i en bransje uten reelle konkurrenter. Det er uklokt å tillate enda større makt på én hånd.

Publisert 24. juni 2019 05:54

