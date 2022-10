Staten må gi samene i Trøndelag en unnskyldning og en troverdig plan for hvordan vindturbiner skal fjernes og urfolksrettighetene sikres

Regjeringen kan ikke sno seg unna en enstemmig dom i Høyesterett.

For ett år siden slo Høyesterett enstemmig fast at staten brøt loven da den ga konsesjon til bygging av Norges største vindkraftverk på Fosen i Trøndelag. De store naturinngrepene hindrer reindriftssamene i området å utøve sin kultur, noe som bryter med FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter.

Dommen er alvorlig. Likevel har lite skjedd siden den falt. I stedet fremstår det som at myndighetene forsøker å trenere saken og sno seg unna konsekvensene.

Samiske rettigheter har blitt brutt, til tross for tydelige advarsler fra blant andre FN. Staten skylder reindriftssamene på Fosen en uforbeholden unnskyldning. Den unnskyldningen bør statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gi dem fra talerstolen i Sametinget.

Det var selskapene Fosen Vind og Statnett som tapte i Høyesterett, men staten er den egentlige part. Selskapene gjorde bare det de fikk konsesjon til og ble sterkt oppfordret til av Olje- og energidepartementet med daværende statsråd Ola Borten Moe (Sp).

Staten er gjennom Statkraft største eier i Fosen Vind, og gikk hardt inn i rettssaken på Fosen Vinds side, i strid med interessene til urfolket den er forpliktet til å verne.

Derfor er det også staten som må rydde opp, uten unødvendige forsinkelser.

I desember møtte daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen reindriftssamer på Fosen i Trøndelag. Lite annet har skjedd i saken siden dommen i Høyesterett i oktober i fjor.

Dommen i Høyesterett gir ikke noe svar på hvilke tiltak som må til for at urfolksrettighetene på Fosen ikke lenger brytes. Det eneste som er sikkert er at vindparken ikke kan stå som den gjør i dag. Enten alle eller noen av de 150 vindturbinene med tilhørende anlegg må rives, og området restaureres.

Det er ikke reindriftssamenes ansvar å finne ut hvor grensen går. Med en enstemmig høyesterettsdom bak seg skal de ikke trenge å kjempe noen omkamp. Det er staten som har brutt loven, og det er staten som må finne ut av hvordan de kan komme seg på rett side av loven igjen – med god margin.

Da Alta-saken ble avgjort i statens favør i 1982, var både daværende statsminister Kåre Willoch og Ap-leder Gro Harlem Brundtland raskt på banen og sa at høyesterettsdommen måtte respekteres. Man burde kunne forvente det samme nå.

Fosen-dommen er den viktigste seieren for urfolks rettigheter her i Norge siden opprettelsen av Sametinget. Uten en unnskyldning og en reell plan for hvordan reindriftssamenes rettigheter kan gjenopprettes, vil Norge heller ikke ha noen troverdighet i urfolksspørsmål internasjonalt.

Dette haster. Treneringen må ta slutt.