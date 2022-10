Heile bystyret må ta ansvar for barnevernet

Kaos må erstattast med stabil styring.

Tiltaka for å rette opp i barnevernet krev merksemda til heile bystyret, også når eit nytt byråd kjem på plass.

Det går føre seg eit politisk spel om kven som skal styre Bergen det neste året, etter at byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) fekk eit fleirtal av bystyret mot seg.

Partia må halde spelet til eit minimum. Til det er saka som utløyste mistilliten altfor alvorleg. Barnevernet treng stabil styring.

Det avgåande byrådet presenterte i september ei rekkje krisetiltak for barnevernet. Eit av tiltaka var eit sentralt mottak for bekymringsmeldingar.

Eit slikt senter er truleg bra for barnevernet, sidan det nok er lettare å sikre likeverdig behandling og god nok kompetanse i eitt mottak, enn at kvart kontor skal levere kvar sine bekymringsmeldingar.

Kommunen må likevel akte seg for å gjere tiltak for fort, dersom det er fare for at nye saker ikkje blir oppdaga i ei rask omorganisering.

Senteret skulle nemleg vere på plass til sommaren, men blir no etablert allereie i månadsskiftet. Både tillitsvalde og Høgre er uroa over at det går for fort.

Byråd Katrine Nødtvedt (MDG) kan ikkje svare på om det blir mogeleg å melde inn saker til dei lokale kontora. Det skaper ein litt usikker situasjon no i overgangsfasen til eit sentralt mottak.

Eit nytt byråd må òg finne ut om det er fleire tiltak enn dei Valhammer-byrådet allereie har presentert som må til for å betre tilhøva i barnevernet.

Leiaren for barnevernskontoret i Bergenhus og Årstad meiner at systema ikkje er gode nok, og at dei tilsette kunne for lite om arkivsystemet sitt. Det er ein svakheit som må rettast opp.

Budsjettet for neste år skal vedtakast av bystyret i desember, så dersom tiltaka kostar pengar er tida knapp.

Heile opposisjonen fremja mistillit mot byrådet. Saka tar ikkje slutt når eit nytt byråd er etablert. Alle partia må halde trykket oppe for å sikre at barnevernet blir betre rusta til å hjelpe barna i Bergen.