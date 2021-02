Innsatsen mot dophandel på nett må skjerpes kraftig

Politiet må styrke sin kunnskap og tilstedeværelse.

Slik reklamerer anonyme salgskontoer på Snapchat som selger rusmidler. Politiet må innse at det ikke er mulig å forby alle samfunnsarenaer som har uønskede bieffekter, men heller øke sin egen kompetanse og innsats, skriver Bergens Tidende på lederplass.

I helgen dokumenterte BT hvor enkelt det er for barn og unge å kjøpe rusmidler over sosiale medier.

I artikkelen i BT Magasinet tar politiet selvkritikk for «noe av utviklingen» de siste årene, og for å være sent på ballen.

Det er urovekkende at politiet alltid kommer bakpå i håndteringen av dopkriminalitet på nett. Her bør kompetansen økes betydelig.

Barn helt ned i 12-årsalderen blir brukt som løpegutter for kriminelle. Politiet regner med det finnes omtrent 15–17 slike løpegutter bare i Bergen, og det er på appen Snapchat at narkotika enkelt omsettes i stort monn.

Her kan brukere være anonyme, slik at det blir vanskelig å spore dem. I tillegg finnes det funksjoner som gjør at man kan finne brukere i nærheten, og legge disse til i sitt nettverk, uten å kjenne dem.

Slik kan alle som vil enkelt søke seg frem til selgere som reklamerer med ulovlige rusmidler. Barrierer som nettverk og fysisk tilstedeværelse er dermed fullstendig opphørt.

Politiet forklarer at de «så smått» la merke til narkotikasalg på appen i 2019. På dette tidspunktet hadde politiet i Oslo allerede stengt en rekke kontoer.

Likevel sier politiet i Bergen at de ikke tok fenomenet «på alvor» før i 2020. De har ikke innsett skadepotensialet før nå.

Tenåringene BT har snakket med, forteller om årelang erfaring med kjøp og salg via sosiale medier. Det er spesielt at ikke politiet har fått øynene opp for problemet før i fjor, men bra at etterforskerne nå setter lys på problemet.

Nå etterlyser politiet sterkere regulering av sosiale medier. Dette er ønsketenkning og et blindspor.

Å regulere sosiale medier er en omfattende, internasjonalt arbeid. Det er helt urealistisk å skulle detaljregulere Snapchat, med sine 2,7 millioner norske brukere.

Langt mer konstruktivt er det at politiet nå ansetter flere kontakter som skal jobbe opp mot ungdom på nett. Satsingen kommer sent, men godt.

Også foreldre og skolevesenet må gjøre en langt sterkere innsats for å beskytte barn og unge mot rekruttering til rusmiljøer på nettet. Her virker ofte naiviteten grenseløs.

De trenger imidlertid hjelp og råd fra fagpersoner, myndigheter – og fra politiet.

Det er like viktig for unge å kunne ferdes trygt på nettet som på gaten. Da må politiet være til stede, også her.