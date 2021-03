Listhaugs språkkrav er ufullstendige

Man kan ikke øke kravene til norskkunnskap i helsevesenet, uten å legge til rette for at de skal nås.

Man risikerer å dytte det som i dag er velfungerende omsorgsarbeidere ut av arbeidslivet, skriver Bergens Tidende på lederplass. Foto: Heiko Junge

I forrige uke foreslo Frp å kartlegge språkkunnskapen til norske helsearbeidere, og skjerpe kravene.

Forslaget frontes av partiets første nestleder, og sannsynligvis kommende leder, Sylvi Listhaug.

Listhaug og Frp har rett i at god kommunikasjon er en forutsetning for å yte god helsehjelp.

Derfor er det allerede i dag et krav om at alle som innvandrer fra land utenfor EØS, og som har utdanning innenfor helsefag, må bestå visse språktester for å få beholde sin autorisasjon.

Listhaug ønsker nå å innføre språkkrav for alt helsepersonell, også for ufaglærte.

Å mestre det norske språket er en grunnleggende forutsetning for integrering. Det er ikke bare veien inn i arbeidslivet, men også nøkkelen til å skape sosiale relasjoner, forstå nyhetsbildet og følge opp barn på skolen.

Når man jobber i helsevesenet er det særlig viktig å kunne uttrykke seg presist og tydelig. I omsorgssituasjoner må helsepersonell forstå pasientens behov og ønsker.

Et språkkrav er derfor ikke urimelig.

Det som er urimelig, er at kravet innføres uten at helsearbeiderne blir hjulpet til å bestå det.

Selv om man må mestre språket for å jobbe med mennesker, fungerer også arbeidsplassen som en naturlig læringsarena.

Det er i dag arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at søkere har tilstrekkelig språkkompetanse til å utføre arbeidet. Dersom det skal innføres formelle krav i tillegg, må det tilrettelegges for at de som trenger det kan øke sin kompetanse.

Uten slik oppfølging risikerer man å dytte det som i dag er velfungerende omsorgsarbeidere ut av arbeidslivet.

Listhaugs forslag blir ekstra urimelig av at hun selv, som innvandringsminister, kuttet asylsøkeres språkundervisning fra 250 timer, til 175 i 2016.

Hun ønsket opprinnelig å halvere tilbudet til bare 125 timers norskopplæring, men ble stoppet av både opposisjonen og egne regjeringspartnere.

At hun fem år senere ønsker å heve språkkravene i helse og omsorg, der tidligere asylsøkere nettopp kan være aktuelle for ulike typer stillinger, er høyst umusikalsk.

Akkurat nå står vi midt i en pandemi, med et helsevesen som trenger all tilgjengelig arbeidskraft.

Dersom deler av tiden skal brukes på å pugge gloser, ta prøver og potensielt bli avskiltet, vil det fort bli en mye større utfordring enn språket utgjør i dag.

Det er ingenting i veien med å ha ambisjoner om å øke språkkunnskapen i helsevesenet, men man må begynne i riktig ende: med tilstrekkelig opplæring i utgangspunktet.