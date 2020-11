Dette venter den nye presidenten: Fire år med oppoverbakke

Lettelsen over at Trump tapte presidentvalget er like stor som gleden over at Biden vant.

Valget er en opptur for ideene om menneskeverd, likestilling og toleranse, etter tiden med Trumps nasjonalkonservative og fordomsfulle agenda, mener BT. Foto: Andrew Harnik / AP

Hvordan helbreder du en så skadeskutt nasjon som USA? Joe Biden, som er valgt til nasjonens 46. president, har lovet å forsøke.

Etter fire år med en destruktiv og demoraliserende politisk amatør i Det hvite hus, blir det å gjenreise troen på det amerikanske demokratiet en formidabel jobb.

Bidens seierstale natt til søndag var i prinsippet en lang liste med store arbeidsoppgaver som står på vent, etter et politisk vanstyre USA knapt har sett maken til.

Samtidig er valget en opptur for ideene om menneskeverd, likestilling og toleranse, etter tiden med Trumps nasjonalkonservative og fordomsfulle agenda.

Valget av Kamala Harris som visepresident er ikke bare en viktig symbolseier for fargede og minoriteter i USA. Hun vil også få betydelig politisk ansvar.

Biden presiserte at han vil være president for alle amerikanere. Å være den store forsoneren er en rolle som passer Biden, etter over 40 år i toppolitikken.

Spørsmålet er om oppgaven med å sveise sammen nasjonen er mulig. USA er mer splittet enn noen gang.

I totalt antall stemmer vant Biden og Harris klart, men demokratene må ta innover seg at Trumps ideer fremdeles har stor oppslutning.

USA er sterkt rammet av covid-19-viruset, med over 230.000 døde og ni millioner smittede så langt.

Pandemien er i ferd med å rasere amerikansk økonomi, og sprer seg raskt. Tragisk nok er president Trumps bevisste undergraving av smittevernet en av hovedårsakene.

Biden første og største oppgave blir å få koronaen under kontroll, og få økonomien på sporet igjen.

Den nye presidenten vil få en enklere oppgave i utenrikspolitikken. Spesielt statsledere hos USAs allierte verden over puster lettet ut.

Amerikanerne vil få en president og en administrasjon det er mulig å kommunisere fornuftig med.

Presidenten har lovet å reparere skadene etter Trumps forsøk på sabotasje av viktig, internasjonalt samarbeid.

Fra deltakelse i Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon, til samspill i Nato og FN. Her har Biden faktisk all grunn til å lykkes.

I alle sine største politiske prosjekter vil Joe Biden møte kompakt motstand fra republikanerne i senatet, akkurat slik hans tidligere sjef Barack Obama opplevde.

Det politiske klimaet i USA krever eksepsjonell tålmodighet og gode diplomatiske evner hos det nye presidentskapet.

USA trenger en ny politisk kurs. Resten av verden trenger å vite at det amerikanske demokratiet kan bli robust igjen.

Fire år med Donald Trumps alenegang har skapt alvorlig tvil om dette. Det er bare å ønske Joe Biden lykke til.