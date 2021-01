Neste gang det snør, må kommunen være bedre forberedt

– Til neste snøfall bør kommunen og Statens Vegvesen ha en bedre plan for snørydding og sikkerhet, mener BT. Foto: Ørjan Deisz

Beinbrudd, forstuelser og kaos. Bergen er som Bambi på isen.

Forrige uke var det sjeldent ekte vintervær og ishålke i Bergens-området. Folk har skadet seg, og trafikken har stått i stampe.

Desto pinligere er det at myndighetene har fremstått både handlingslammet og forvirret. Uenigheten om hvem som har ansvar for hva, var lite tillitvekkende.

Til neste snøfall bør kommunen og Statens Vegvesen ha en bedre plan for snørydding og sikkerhet.

Bergen er vant til mye vær, spesielt det evige regnet. Men hver gang nedbøren kommer som snø, går byen ned i knestående – hvis den da ikke kollektivt går på trynet.

Da Bergen frøs til is tidlig i uken, virket det som om temperaturfallet kom overraskende på kommunen, selv om vinterværet var behørig varslet på forhånd.

Spesielt farlig var busstoppene og gatene i sentrum, som mange er avhengig av å oppsøke for å komme seg på jobb. Også mange bussruter bukket under på glatten.

Slik skal det ikke være, hver gang det drysser ti centimeter pudder over landets nest største by.

Flere titalls personer ble fraktet til legevakten med benbrudd og bløtvevsskader, og kritikken fra publikum og næringsdrivende var massiv.

Første refleks hos Bergen kommunes bymiljøetat og Statens Vegvesen var å fraskrive seg ansvar, og skylde på andre. Det vitner om liten vilje til å ta et ekstra tak og samarbeide i en krevende situasjon.

Kommunen tok selvkritikk for den dårlige beredskapen etter hvert, og det er bra. Etter et par dager ble det også klart for de fleste ansvarlige hvilke regler som gjelder hvor.

Kort sagt er det selskapet Bergen Bydrift AS som på oppdrag fra Bymiljøetaten har ansvar for å brøyte og strø de kommunale veiene.

Vestland fylke har ansvar for fylkesveiene, og Statens vegvesen skal brøyte riksveiene, også dem som strekker seg inn i Bergen sentrum.

Ifølge politivedtektene i Bergen har også huseiere plikt til å måke snø på fortau, hvis huset eller tomten grenser til offentlig sted.

Huseiere har også plikt til å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. Gjør de ikke det, kan de få gebyr.

De kan også bli tvunget til å betale erstatning, dersom noen blir skadet på grunn av manglende brøyting og strøing.

Reglene er nokså klare. Men de må repeteres ofte, også for dem som har som jobb å sikre trygg ferdsel de få snødagene vi har.

Bergen trenger å bli minnet om en annen, evig faktor: Vinteren kommer, hvert eneste år.