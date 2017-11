Regjeringa har fått eit godt råd frå Noregs Bank: Ta oljefondet ut av oljeindustrien.

Den norske staten har store verdiar knytt opp i oljenæringa, i oljefelt, Statoil og fortløpande skatteinntekter. I tillegg er seks prosent av oljefondet bunde opp i aksjar i utanlandske oljeselskap. Ein konsekvens av dette er at landet er sårbar for svingingar i oljeprisen.

Torsdag tok Noregs Bank konsekvensen av det og gav råd om at Oljefondet bør selje seg ut av oljenæringa. Det er eit fornuftig råd.

I miljørørsla skapte meldinga gledesscener. Dei har lenge argumentert for eit slikt nedsal. Dei argumenterer med finansiell risiko, men hovudmålet er å få ned klimautslepp. Oljefondet er verdas største statlege investeringsfond, og eig 1,3 prosent av aksjeverdiane i verda. Kva fondet gjer har difor stor signaleffekt, og kan påverke andre investorar.

At det skjer var tydeleg då meldinga kom torsdag. Aksjekursane på fleire av dei aktuelle oljeselskapa gjekk ned. Miljørørsla vonar at nedsalet kan bidra til mindre kapital og dermed lågare investeringar i oljeindustrien.

Noregs Bank insisterer på at rådet ikkje har noko med klimasaka å gjere. For dei handlar det utelukkande om å redusere landets økonomiske risiko.

Brevet til Finansdepartementet står fram likevel som ein delikat politisk balansegang. På den eine sida argumenterer dei med frykta for «et varig fall i prisen på olje og gass». Så presiserer dei at det «gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren.»

Reaksjonane i etterkant tyder på at banken har lykkast i sin balansegang. Både oljenæringa, dei petroleumsvenlege partia på Stortinget og miljørørsla er fornøgd. Mykje tyder difor på at Finansdepartementet og Stortinget vil støtte endringa.

Kritiske blikk på oljeindustriens framtidsutsikter er eit kjenslevart tema i Noreg. Næringa er framleis Noregs viktigaste og ein berebjelke i velferdsstaten. Men ingen er tent med at ein lèt som framtida til næringa er lysare enn ho er. Fornybar energi blir raskt rimelegare, og klimaendringane vil truleg føre til nye politiske tiltak som karbonavgifter.

Det er difor stor risiko for at aksjeverdiane i oljeselskapa kan falle i åra framover. Då er det fornuftig å redusere statens investeringar i næringa. At nedsalet kan føre til at fleire investorar følgjer etter, og flyttar investeringane over i fornybar energi, er ein positiv bieffekt.

Rådet frå Noregs Bank er sakleg, handlar om å redusere den økonomiske risikoen for Noreg og bør følgjast.