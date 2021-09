Politiet må ta et oppgjør med sin rolleforståelse i narkotikasaker

Å droppe hundesøk på skoler er en god start.

Politidirektoratet har nå bestemt at politiet skal droppe bruken av narkohunder på skoler, ifølge NRK. Det er på høy tid.

En rekke graverende eksempler har vist hvordan politiet går til aksjon under dekke av å drive forebyggende arbeid. Det er en uakseptabel praksis, som fører til stigmatisering og frarøver elevene grunnleggende rettsvern.

Frem til 2013 besøkte politiet jevnlig videregående skoler med narkotikahunder, selv om de ikke hadde konkrete mistanker om narkotikabruk.

En av de drøyere sakene utspilte seg på Flora videregående skole for noen år siden.

Det som skulle være forebygging utviklet seg til en storstilt narkoaksjon, hvor ti politibetjenter, fire studenter og to narkotikahunder deltok. Aksjonen endte med husransakelse hjemme hos to av elevene.

Ifølge politiet var hensikten å vise at det alltid er en viss fare for å bli oppdaget. Etaten har også forsvart seg med at praksisen er en del av det rusforebyggende arbeidet som skjer i samarbeid med skoler og fylkeskommuner.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Eirik Vandvik, sier nå til NRK at bruken av narkotikahund har vært etter ønske fra skolene.

Om det skulle stemme, er det uansett ingen akseptabel begrunnelse for å drive hundesøk mot elever.

Politiet kan uansett ikke drive ransaking uten konkret mistanke om straffbare forhold, og skolen har ingen myndighet til å godkjenne den slags bruk av politimakt mot elever.

Politiet har dessverre en lei historikk med å tøye hjemlene i sin interne kamp mot narkotika.

Hundesøk på skoler har tydelige paralleller til iveren etter å ta førerkortet fra hasjbrukere, og til den problematiske bruken av maktmidler mot rusbrukere som ble avdekket under vårens debatt om rusreformen.

Det er urovekkende at politiet gang på gang ignorerer klare instrukser og hjemmelskrav.

I så måte er det gledelig at politiets handlingsmønster og rolleforståelse i narkotikasaker endelig blir gjenstand for gransking.

Justis- og beredskapsdepartementet har opprettet et utvalg som skal vurdere samrøret mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), og Riksadvokaten har satt i gang en undersøkelse av ulovlig bruk av tvangsmidler i russaker.

Uansett hvordan de konkluderer, må politiet slutte å tøye lovverket for å skremme folk fra å bruke rusmidler de ikke liker.