Bybanen må bygges

Et stort flertall av bergenserne vil ha Bybanen til Åsane, viser en ny meningsmåling fra BT.

Det er på tide at politikerne viser en evne til å samarbeide.

Fredag kveld gikk Rødts årsmøte i Bergen inn for å bygge Bybanen i en tunnel bak Bryggen.

Det betyr at dette alternativet ser ut til å få flertall i bystyret onsdag. Da skal politikerne nok en gang vedta hvor Bybanen til Åsane skal gå.

Det bør være siste gang.

Saken er svært betent, og det har gått altfor stor prestisje i trasévalget.

Tidligere har Bybanen blitt bygget som et resultat av brede kompromiss. Nå er situasjonen slik at både Høyre og Arbeiderpartiet har jobbet for tunnel i opposisjon, men støttet dagløsning langs Bryggen når de har hatt makt.

Det er uheldig at et så stort prosjekt skal vedtas med knappes mulig margin. Det kan være så lite som én stemme som skiller i bystyret.

Derfor bør partiene i bystyret vurdere å utsette saken til neste bystyremøte, og se om det er rom for et forlik. I Rødt var det bare én stemme som skilte tunnelforslaget og forhandlinger med byrådet.

En slik kompromissvilje bør finnes i flere partier. Spesielt de store partiene Ap og Høyre bør bruke anledningen til å vise politisk lederskap.

Noen bør belite seg, for det er ikke nok å ha flertall for traseen. Banen skal også finansieres, og flere av partiene som utgjør tunnelflertallet har tidligere sagt blankt nei til bygge Bybanen med en delvis bompengefinansiering.

Men realiteten er slik at staten ikke betaler hele utbyggingen. Derfor bør bystyret allerede nå forsøke å samle seg på tvers av standhaftige standpunkt, for å sikre at en trasé ikke bare blir vedtatt, men bygget.

For det viktigste nå er at Bybanen blir bygget til Åsane. Et stort flertall av bergenserne ønsker det, ifølge BTs ferske meningsmåling.

Men det er reelle forskjeller på de ulike alternativene. Bybanen langs Bryggen utgjør en mindre risiko på verdensarven. Og den kan bygges raskere enn en tunnel.

Alt fra tre til seks års utsettelse må påregnes, alt etter hvilken tunnel som faktisk skal bygges.

Bybanen langs Bryggen blir også billigere å bygge og drifte. Det får direkte utslag på bompengene i Bergen. Bystyret må gjøre sitt ytterste for å bygge en bane til Åsane uten å øke belastningen på bilistene.

Først og fremst fordi det allerede er svært dyrt å kjøre bil gjennom bomringen. Men antallet biler som betaler full takst går ned i takt med at elbilandelen øker.

Det gjør noe med bærekraften til bompengeordningen på sikt.

Bergen krever handling, ikke mer krangling.