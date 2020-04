Staten skal ikkje bestemme over informasjonen Hemmeleghald av koronarapportar kan svekke tilliten til regjeringa. Publisert Publisert Nå nettopp Regjeringa styrer Noreg med ei kriselov. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) (frå v.), statsminister Erna Solberg (H) og Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) må redusere hemmeleghaldet av koronarapportar. Foto: Lise Åserud (Arkiv) Bergens Tidende Denne veka skal regjeringa evaluere alle dei restriktive tiltaka som er sett i verk for å avgrense koronasmitte i Noreg. Tre rapportar blir viktige for om regjeringa framleis vil halde skular, barnehagar og store deler av samfunnet stengt. Men dei rapportane blir ikkje offentleggjorde før regjeringa har fatta vedtak korleis koronatiltaka vil vere framover, skriv VG. Regjeringa er avhengig av høg tillit frå folk for å kunne styre landet best mogeleg gjennom denne krisa. Då må regjeringa leggje til rette for at befolkninga kan ta del i ein offentleg debatt. Men hemmeleghaldet gjer det umogeleg å føre ein opplyst debatt, før alt er bestemt. Tiltaka mot koronaviruset er så inngripande, at folk har rett til å vite korleis vedtaka vert til. Og den offentlege interessa er enorm. Det er ikkje nok å få rapportane i etterkant. Det er sjølvsagt slik at regjeringa baserer seg på fleire omsyn enn desse tre rapportane. Men det er ikkje eit argument for hemmeleghald. Om regjeringa skulle fatte vedtak som ikkje er heilt i tråd med råd frå helsestyresmaktene, så kan det finnast gode argument for det. Det må regjeringa klare å forsvare allereie frå det tidspunktet dei presenterer vedtaket. Dette hemmeleghaldet er ikkje eineståande. NRK har prøvd å finne ut kor mykje smittevernutstyr Noreg har, men Helsedirektoratet nektar å levere ut tala. Grunngjevinga er at «innsyn i tallene kan skape et feil fokus, og som igjen blir en driver som skaper usikkerhet og frykt i samfunnet». Det går ikkje an. I Noreg skal ikkje staten bestemme kva folk skal få av informasjon. Noreg står i ein ekstraordinær situasjon, og regjeringa styrer landet med ei kriselov. Men folks rett og statens plikt til offentlegheit er ikkje råka av koronalova. Openheit må òg stå sentralt i krisetid. Publisert Publisert: 5. april 2020 07:44 Les mer om dette temaet Mæland vil bruke krise­loven på en rekke nye felt. Trond Giske mener regjeringen går for langt. Her er Anders (25) på jobbintervju. Se hvilke jobber som er ledig i Vestland. Mente Start hadde en fordel. Få timer senere var alt snudd på hodet. Kongsberg Gruppen permitterer ytterligere 150 ansatte i Norge

