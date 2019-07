Still krav til turbussane

Turbussar bør få same utsleppskrav som bybussane.

EKSOS: Viss strengare utsleppskrav fører til at det blir færre turbussar i Bergen sentrum, vil det berre vere ein fordel, skriv BT på leiarplass. byoutline Bård Bøe

I arbeidet med å reinske opp i dårleg luft og klimautslepp i Bergen har Hordaland Fylkeskommune bestilt 80 elektriske bussar. Men staten nektar å la fylket stille strengare utsleppskrav til kommersielle bussruter.

Det skaper eit smotthol som undergrev arbeidet med å reinske opp i bylufta i Bergen. Samferdsledepartementet bør difor snu.

Det som trengst i saka er ei endring i yrkestransportlova. Fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap) sende i 2017 eit brev til Samferdsledepartementet, der ho bad dei endre lova.

Svaret frå dåverande samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var at det ville vore uheldig å stille strengare krav til kommersielle bussruter, fordi dei har svak lønsemd. Dermed kunne krava føre til at tilbod forsvann.

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) gjentok avslaget i gårsdagens BT, og grunngav det då med at ei endring «kan svekke de kommersielle bussenes konkurranseevne mot personbiler».

Ingen av argumenta er særleg gode. Både Flybussen, Ikea-bussen og dei mange turbussane som køyrer turistar om sommaren kan lempe kostnadene over på dei som betalar, anten der er passasjerane, turoperatørar eller Ikea. Flybussen køyrer dessutan allereie på biodiesel.

Det verkar svært lite truleg at desse passasjerane vil ty til privatbilar i større grad. For drosjer finst det allereie miljøkrav, og aktørar som driv ulovleg køyring er ei sak for politiet.

Viss nye krav fører til at det blir færre turbussar i Bergen sentrum, vil det berre vere ein fordel. Desse bussane tek for mykje plass og gjer byen mindre hyggeleg for både turistar og fastbuande.

Det er eit paradoks at regjeringa legg tunge føringar for å få ned utsleppa i Nasjonal Transportplan og byvekstavtalar, men nektar å gje fylket retten til å oppfylle krava ved å gje dei denne lovendringa. Spesielt absurd blir det når fylket sjølv følgjer krava og elektrifiserer sine bussar, medan kommersielle aktørar slepp.

I tillegg til dobbeltmoralen, viser departementet her ringakt for lokaldemokratiet. Ingen er betre til å regulere trafikk og utslepp enn folket som bur her.

Samferdsledepartementet bør difor no på eige initiativ få endra yrkestransportlova, slik at fylket får reiskapen det treng.

