Håp i luften

Målet om en elektrisk, kommersiell flyrute mellom Stavanger og Bergen i 2023 er heftig. Det er slike ambisjoner som trengs for å nå klimamålene.

For mindre enn 10 minutter siden

UTSLIPPSFRI FLYTUR: – Det eneste fornuftige er å starte der markedet er størst og avstandene på flyrutene kortest, altså rundt Bergen og Stavanger, mener Bergens Tidende. Zunum Aero (Illustrasjon)

Strekningen mellom Stavanger og Bergen er bare 16 mil, og har rundt 500.000 flypassasjerer årlig. Det er et glimrende utgangspunkt for en elektrisk flyrute.

Nå jobber Avinor Flesland og Sola, Sparebanken Vest, reisebyrået Berg-Hansen, Aircontact Group og Næringsforeningen i Stavanger for å få på plass verdens første kommersielle flyrute mellom Stavanger og Bergen allerede om fire år.

Det skal litt til å nå målet. Som Stavanger Aftenblad skriver, trengs det like mye strøm for å lade et elfly som hele Stavanger lufthavn bruker på én dag.

Men hvis man skal nå målet om at all innenriks flytrafikk skal være elektrifisert innen 2040, er det bare tiden og veien. Det finnes i dag ikke elfly som tåler de store avstandene mange steder i Norge.

Les også Stavanger – Bergen kan bli verdens første elfly-rute

Mens vi venter på at teknologien blir utviklet, er det eneste fornuftige å starte der markedet er størst og avstandene på flyrutene kortest, altså rundt Bergen og Stavanger.

Vestlandet er særdeles godt egnet for elfly. Avstandene er korte i luftlinje, og det er tett med relevant kompetanse langs kysten.

Politikere i Bergen har jobbet en stund for at Flesland skal bli nasjonal pilot for testing av elfly. Begrunnelsen har vært nettopp det at her i området finnes både kompetanse og et stort antall flyplasser innen realistisk rekkevidde. Her er det veldig viktig med et godt samarbeid med Sola.

I Bergen finnes også gründere som satser både stort og offensivt på elfly. Tidligere i år ble det kjent at oppstartsbedriften Elfly AS har bestilt hele 18 elfly.

Selv om det fortsatt er et stykke igjen før elfly tar over for fossilfly, er utviklingen særdeles lovende. Widerøes samarbeid med Rolls-Royce om å utvikle erstatninger for deres eldre propellfly er et godt eksempel.

I konkurransen om å få den første elektriske flyruten, er det god grunn til å heie på alle deltakerne. Men som i alle konkurranser, det er faktisk et poeng i å vinne. Det er en stor fordel for både Stavanger, Bergen og hele regionen om det er her den første klimavennlige flyruten kommer.