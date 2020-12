Senterpartiet må slutte å lure folk

Det er uverdig av Sp-topp Geir Pollestad å narre Norwegian-tilsette til å tru at staten kan redde jobbane deira.

Geir Pollestad sit på Stortinget for Senterpartiet og er leiar av næringskomiteen.

Politisk kvarter på NRK fredag morgon blei ei merkeleg oppleving for alle som brenn for norske arbeidsplassar i luftfarten.

Senterpartiet har nemleg fått det for seg at dei vil berge «den norske delen» av Norwegian. Det er berre eitt problem: Det finst ingen sånn norsk del.

Sp vil at staten skal stille opp med kontantstøtte til det kriseråka flyselskapet som no høyrer til i Irland. Samstundes krev partiet at pengane ikkje skal forsvinne ut av landet, ifølgje Geir Pollestad (Sp), leiar av næringskomiteen på Stortinget.

Med denne «planen» forventar partiet å sikre norske arbeidsplassar og flyruter. Med ei gjeld på over 70 milliardar kroner skal Norwegian tydelegvis prioritere norske kreditorar over alle andre.

Som Høgres Tom-Christer Nilsen peika på i NRK-sendinga: Det går ikkje. Kreditorane sit heilt andre plassar på kloden og selskapet er ikkje lenger norsk, trass i namnet.

Til svar på slike legitime innvendingar, hadde Geir Pollestad følgjande stråmann: Det er ikkje så farleg for Høgre om det er Norwegian eller det fagforeiningsfiendtlege Wizzair som flyg i Noreg.

Den typen skuldingar bør sjølv Sp-politikarar halde seg for gode til.

Når Pollestad blir beden om å forklare dette luftslottet av ein plan, skuldar han på at «hovudproblemet er manglande vilje» hos regjeringa. Han vil ikkje peike på korleis dette skal gjerast, men meiner alt vil løyse seg om staten går «i dialog» med Norwegian.

Også her tek Sp feil. Staten har allereie stilt opp med 15 milliardar til luftfarten i år, og er dessutan i dialog med Norwegian. Men det meste av problemet for selskapet handlar om den enorme gjelda som var der allereie før pandemien slo inn.

Senterpartiet må forstå at ikkje alt her i verda er valkamp, spel og talepunkt. I denne saka er det snakk om heilt ekte folk som står i fare for å miste jobbane sine. Før koronakrisa hadde Norwegian mange tusen tilsette i Noreg.

Det siste dei treng, er at nokon bruker den vonde situasjonen deira til eiga politisk vinning nokre veker før jul. Det er uverdig.

Neste haust kan Senterpartiet sitje med statsministeren i Noreg. Det er berre å håpe at dei vil drive ein meir seriøs og ærleg politikk om dei faktisk får makt.