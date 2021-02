Byrådet bør ha mer is i magen før de stenger Bergen ned

Inngripende koronatiltak tærer på tålmodigheten. Politikerne kan gjerne lytte mer til fagfolk.

Byrådet besluttet i all hast å stenge ned Bergen nok en gang søndag 7. februar, for to uker. Nå ber det regjeringen om å lette på tiltakene neste uke. Foto: Bård Bøe

Var det rett å stenge ned hele Bergen over natten da såkalte mutantvirus ble oppdaget også i våre områder? Spørsmålet er betimelig, og fortjener større oppmerksomhet.

I et debattinnlegg anbefaler forskerne Øyvind Kommedal og Elling Ulvestad ved Haukeland universitetssjukehus at fagmyndighetene bør «ta seg tid til å se etter eventuelle endringer i smittetrend, før de gjennomfører slike inngripende tiltak».

Regjeringen og byrådet bør ta innspillet til seg.

Det skjedde etter at det ble oppdaget såkalte britiske og sørafrikanske virusmutasjoner, mange av dem knyttet til enkelte arbeidssteder.

Tiltakenes innretning kunne være vanskelig å forstå. Bergen hadde lave smittetall. Opphavet til den nye virusspredningen var ikke en slapp befolkning, men slapp grensekontroll fra myndighetenes side.

Byggeplassene, der mutantvirusene ble lokalisert, fikk være åpne. Store deler av samfunnet, kultur- og uteliv, kjøpesentre, videregående skoler og organisert idrett måtte låse dørene. Nok en gang gikk det spesielt hardt ut over barn og unge.

Slik tilsynelatende forskjellsbehandling kan bidra til å underminere tiltakenes legitimitet.

I en pandemi er det lett å mistenke at frykt styrer inngripende politiske avgjørelser i for stor grad.

Det er tungt å bli beskyldt for å gjøre for lite for sent, og for å bli sittende med ansvar for mer død og lidelse. Men kalde hoder og kunnskap er desto viktigere.

Tall fra Danmark indikerer riktignok at den britiske varianten kan være 20 til 50 prosent mer smittsom. Men det er fremdeles uvisst om dette skyldes virusets egenskaper eller miljøfaktorer, samhandlingsmønstre og demografiske forhold.

I møte med mutantviruset har politikerne valgt å lene seg betydelig mot «føre var-strategien». Det kan være gode grunner til at Norge heller vurderer en faktabasert «vente og se-strategi».

Som de to forskerne påpeker, vil det å teste, isolere, smittespore og bruke karantene virke mot alle varianter av viruset. I tillegg er vaksinering i full gang.

Disse tiltakene har til nå vært så effektive, at det trolig er liten fare for at myndighetene mister kontrollen over smitten over natten.

Det er ingen grunn til å avskrive totalt nedstenging som virkemiddel, dersom smitten kommer ut av kontroll.

Men litt mer is i magen hos politikerne og helsemyndighetene kan gi «mer målrettede og skånsomme virkemidler», som det heter i debattinnlegget.

Det har folk fortjent, etter snart ett år med god dugnadsinnsats.