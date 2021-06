Karantenereglane må fungere betre

Ei ordning som skal vareta tilliten til politikarar, kan ikkje praktiserast så lemfeldig.

Tidlegare Oslo-ordførar Fabian Stang (H) melde ikkje frå til Karantenenemnda då han skifta jobb. Så byrja han å påverke departementet han hadde vore statssekretær i. Foto: Håvard Bjelland / NTB (Arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Fleire statsrådar har gått rett frå Kongens bord til nye stillingar, utan karantene. Det kjem fram i Dagens Næringsliv, som har gått gjennom Karantenemndas arbeid dei siste fem åra.

Det viser at oppfølginga av karantenereglane i beste fall er mangelfull – både frå avgåande politikarar og frå nemnda sjølv.

Formålet med karantenesystemet, er å sikre at regjeringsmedlemmer, statssekretærar og politiske rådgjevarar ikkje skal kunne ta med seg fersk kunnskap frå statsstyringa over i private føretak, og dermed hauste store fordelar av regjeringsarbeidet.

Det er viktig for å vareta tilliten til det politiske systemet og forvaltninga.

Eit døme er Julie Brodtkorb (H) – som sjølv ikkje har gjort noko gale. Ho gjekk frå å vere statssekretær for Erna Solberg (H) til å leie Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), med ei karantene på fem månader.

Det var likevel ikkje nok. Brodtkorb kjente nemleg godt til detaljar i det til då ikkje offentleggjorde statsbudsjettet. Sjølv med ei karantene på fem månader, ville ho tiltre i jobben for interesseorganisasjonen MEF før statsbudsjettet vart offentleg. Ho bad difor om ei lenger karantene, men fekk det ikkje av nemnda.

Ei slik mangelfull karantene er tydelegvis vanleg.

Les også Morten Myksvoll: «Han burde ikkje fått jobben»

DN viser korleis 20 regjeringspolitikarar har gått rett til PR-bransjen, konsulentbyrå eller interesseorganisasjonar, utan å få karantene. I fleire døme har tidlegare statsrådar gløymd å melde inn nye stillingar til Karantenenemnda.

Det gjer at det verkar tilfeldig kven som får karantene, og kven som ikkje får det. Tilfeldige utfall er ikkje det som bygger tillit.

Ei av sakene som kjem fram, handlar om den tidlegare Oslo-ordføraren Fabian Stang (H). Han gjekk frå å vere statssekretær i Justisdepartementet til å jobbe for advokatbyrået til John Christian Elden.

Utan å melde frå til karantenenemnda, jobba Stang for å påverke Justisdepartementet – inkludert ein statssekretær – for å benåde ein klient. Det er nett slike fordelar av regjeringsarbeidet karantenereglane er meint å forhindre.

Nemndleiar Hill-Marta Solberg meiner at nemnda ikkje kan drive med etterforsking, og at dei må stole på informasjonen dei får frå politikarane. DN-saka tyder på at det ikkje er nok. Ei ordning som skal auke tilliten til politikarane bør neppe vere så tillitsbasert.

Til hausten vert det truleg stort press på Karantenenemnda, spesielt dersom det blir regjeringsskifte. Då må borgarane kunne forvente at regelverket og oppfølginga fungerer.