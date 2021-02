Frå vondt til verre i Myanmar

Militærkuppet i Myanmar er eit steg i feil retning i ein region som treng meir demokrati.

Myanmars demokratisk valde leiar, Aung San Suu Kyi er igjen arrestert av militæret. Autoritære krefter har styrkja seg kraftig i fleire land dei siste åra. Difor er det ikkje likegyldig for oss i Noreg om demokratiet i Myanmar overlever, skriv BT på leiarplass. Foto: Markus Schreiber / AP

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Få timar før nasjonalforsamlinga i Myanmar skulle møtast måndag, tok militæret makta ved eit kupp. Landets øvste politiske leiar, Aung San Suu Kyi, vart arrestert.

Kuppet fann stad kort tid før nasjonalforsamlinga skulle stadfeste valet 8. november, eit val Suu Kyi sitt parti NLD vann.

Medan Suu Kyi har auka oppslutninga i Myanmar, har ho mista status i vesten sidan ho vann Raftoprisen og deretter Nobels fredspris i 1991.

Ikkje minst skuldast det at ho støtta militærets brutale framferd mot rohingya-folket i 2017. Statusen vart ikkje betre av at ho valde å møte den illiberale ungarske statsministeren Viktor Orbán, då ho i 2019 vitja Europa.

Valet i fjor var òg skjemma av stengde vallokale i delar av landet der NLD låg an til å tape mot lokale parti.

Likevel er det lite som tyder på at valfusket var omfattande nok til at andre enn NLD ville vunne valet. Alt tyder på at Suu Kyi og NLD har eit stort fleirtal i folket bak seg, i eit land som er prega av sterke etniske og religiøse motsetnader.

Det er difor på sin plass at den norske regjeringa, som dei fleste vestlege land, fordømmer kuppet på det sterkaste.

Myanmar før kuppet var ikkje noko demokratisk idealsamfunn, men at det militære overprøver valet og tek makta, er langt verre.

Les også BT-leder: Frihetsdronningens nedtur fortsetter

Kuppet er eit steg tilbake, etter at militærjuntaen oppløyste seg sjølv og overlét makta til parlamentet og regjeringa i 2011. Juntaen hadde då styrt landet sidan 1962.

Militæret gav ikkje frå seg valdsmonopolet, og har heile tida styrt militæret og politiet. Dei har òg sikra seg faste plassar i parlamentet og regjeringa gjennom grunnlova.

Likevel har regjeringa gjennomført fleire reformer som har teke landet i ei meir demokratisk retning dei siste åra. Spørsmålet er om det militære no vil reversere utviklinga.

Kuppet kan utløyse folkeleg motstand, men det kan bli svært blodig. Militæret har tradisjon for å slå svært hardt ned på all motstand.

Press utanfrå kan difor bli viktig. Kuppet er fordømt av vesten og FN, men det er meir truleg at kuppmakarane vil lytte til det mektige nabolandet Kina. Der har reaksjonane ikkje overraskande vore meir forsiktige. Demokrati står som kjent ikkje særleg høgt i kurs i Kina.

Etter murens fall i 1989 stod det liberale demokratiet fram som historias sigerherre. Dei siste 10–15 åra har autoritære krefter styrkt seg, òg i vestlege land. Difor er det ikkje likegyldig for oss i Noreg om demokratiet i Myanmar overlever.