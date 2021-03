Koronakritikken mot Oslo bommar

Oslo-folk treng neppe eit spark bak frå ein ordførar som ikkje har måtta stenge kommunen sin.

«Dahl meiner at Oslo har mislukkast, fordi byar som Bergen og Trondheim har klart å slå ned smittetoppar. Samanlikninga skrantar», meiner BT. Foto: Vidar Ruud / NTB (Arkiv)

Molde-ordførar Torgeir Dahl (H) er lite imponert over Oslos koronainnsats. Han meiner at smitteutviklinga i Oslo råkar andre kommunar.

«Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene», sa Dahl til VG.

Hovudstaden har hatt høge smittetal sidan oktober. Trass i det, har smitten aldri kome ut av kontroll. Fleire smittetoppar er slått ned.

Det er imponerande.

No stig tala kraftig igjen i Oslo, og befolkninga må difor belage seg på endå ein periode med svært inngripande tiltak. Det verkar som om Dahl ikkje klarar å setje seg inn i kor alvorleg situasjonen er.

Dei som bur i Oslo har vore utsett for ei sosial nedstenging som snart har vart i fire månader.

Molde har eitt lokalt tiltak, der dei rådar folk frå å vitje folk på sjukeheimar.

Dahl meiner at Oslo har mislukkast, fordi byar som Bergen og Trondheim har klart å slå ned smittetoppar. Samanlikninga skrantar.

Det bur langt fleire rundt Oslo enn rundt Bergen og Trondheim, og folk bur tettast i hovudstaden.

Det er vanskelegare å handtere koronaviruset der folk flest ikkje har hus og hage. Nesten halvparten av bustadane i Molde er einebustadar. Det er seks gongar meir enn i hovudstaden.

Angrepet frå Dahl råkar eigentleg ikkje byrådet i Oslo, men alle dei som ikkje har hus og hage. Det er ikkje folks feil at dei har dårleg råd og må bu trongt.

Skuldinga om at smitten i Oslo kan råke andre kommunar, er derimot meir substansiell. Men då gløymder Dahl kvar smitten kjem frå.

Oslo har blitt hardare råka av importsmitte enn andre deler av landet. Torgeir Dahl kunne med rette kritisert regjeringa for den smitten.

Men han skyt mot Oslo, sjølv om byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) ikkje styrer tiltaka verken på Gardermoen eller på svenskegrensa.

Koronaviruset set både folk og styresmaktene på prøve. Sjølv mange som ikkje er hardt råka av svært inngripande tiltak er slitne.

Men eitt år inn i pandemien, bør alle ha lært at det ikkje nyttar å skulde på folk som vert smitta av eit virus: Ein kan gjere alt rett, og likevel bli sjuk – og smitte andre.

Oslo har klart å unngå å miste kontrollen til no. For å lukkast med det framover, er det behov for både strenge restriksjonar og god oppfølging av tiltaka.

Oslo-folk treng neppe eit spark bak frå ein ordførar som ikkje har måtta stenge kommunen sin.