Noreg treng ein meir open portvoktar.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) la i førre veke fram ei lov som opnar for portforbod i Noreg. Foto: Berit Roald / NTB

NRK kunne i førre veke avsløre at regjeringa jobba med ei lov som opnar for portforbod – altså ei plikt til å halde seg heime.

Smittesituasjonen er svært utrygg, skriv regjeringa i høyringsutkastet. Årsaka er ei rekke lokale utbrot, importsmitte og nye og meir smittsame mutasjonar av koronaviruset.

Statsminister Erna Solberg (H) seier at regjeringa håper at det ikkje vil bli behov for portforbodet.

Det har blitt innført liknande restriksjonar i fleire europeiske land, som er langt strengare enn noko av det Noreg har gjort til no.

Eit portforbod er svært inngripande i folks liv, og vil truleg kome i konflikt med folks grunnleggande menneskerettar. FHI meiner òg at effekten truleg er marginal.

Terskelen for å innføre portforbodet er svært høgt, og Stortinget vil vere i stand til å overprøve regjeringa her. Det er ein viktig demokratisk kontrollfunksjon.

Regjeringa har fått rettmessig kritikk ved fleire høve under koronakrisa. Då regjeringa kom med kriselova i fjor, ville dei gi seg sjølv altfor vide fullmakter. Stortinget greip inn og gjorde unntakslova leveleg. Regjeringa har òg blitt skulda for å grunngje innstrammingar for dårleg, og for å vere for lite open med informasjon.

Kriselover bør helst vere klar til krisa inntreff. Når den vert laga under ei krise, går det altfor fort.

Når regjeringa no arbeider med ei lovendring som tillèt portforbod, kjem det før behovet dukkar opp.

Det ville vore langt verre om behovet var der, men heimelen mangla.

Så lenge det er ein mikroskopisk sjanse for at smittesituasjonen kjem så langt ut av kontroll at eit portforbod kan bli nødvendig, er det riktig av regjeringa å greie ut ei slik lov.

Lovarbeidet, høyringa og lovdebatten i Stortinget vil bidra til å opplyse om denne potensielle innstramminga.

Regjeringa har derimot feila på openheit – igjen.

Saka vart først kjent då NRK avslørte den. Så stadfesta justisminister Monica Mæland (H) det på ein pressekonferanse. Like etter kom lovframlegget på høyring.

Avsløringa kom etter ei lang rekke avslag på innsyn.

Det er bra at NRK og andre medium avslører pågåande lovprosessar, men regjeringa burde ha vore meir open om dette arbeidet. Det har halde på sidan november.

Når styresmaktene arbeider med så inngripande tiltak som eit portforbod vil vere, så må regjeringa informere borgarane om kva som er på veg.

Berre slik kan folk førebu seg på lovframlegget. Om regjeringa ikkje skal lære seg openheit når dei greier ut det mest inngripande tiltaket i boka, er det vanskeleg å sjå når dei skal lære det.