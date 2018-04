Med ny og miljøvennlig teknologi bør hurtigbåter være løsningen, også for Sotra.

Ideen om en hurtigbåt mellom Sotra og Bergen har vært utredet og forkastet tidligere, fordi det var for dyrt. Nå skal Hordaland fylkeskommune vurdere saken igjen, og fylkesordfører Anne Gine Hestetun er blant dem som ivrer for å få det på plass fortest mulig.

Som et akutt tiltak, for å hindre totalt sammenbrudd i trafikksystemet frem til Sotrasambandet er ferdig, kan en hurtigbåt være en god løsning.

Køproblemene har vært voldsomme etter at kjøremønsteret på Sotra ble lagt om. Det er ventet å bli bedre etter hvert som det nye mønstret blir mer innarbeidet.

Men det venter lange perioder med trafikalt kaos frem til Sotrasambandet er på plass om seks til syv år. En hurtigbåt kan avhjelpe noe.

Spørsmålet er om det er mulig å finne en båt av det miljøvennlige slaget til formålet. Fylkeskommunen har allerede gjort viktige og prisverdige grep når nye ferger er blitt kjøpt inn. De nye og utslippsfrie fergene vil redusere forurensningen betraktelig.

Men det har også kostet så mye at det vil være urealistisk at fylkeskommunen skal ta nok et løft for å satse miljøvennlig teknologi. Politikerne bør være rimelig sikre på at en hurtigbåt vil bedre forholdene for pendlerne betraktelig, før de velger å sette inn en sterkt forurensende hurtigbåt.

Politikerne som allerede har vist at de vil sette klima høyt, må snu alle steiner for å se om det finnes utslippsfrie båter for strekningen Sotra-Bergen.

Både kostnad og hastigheten på de miljøvennlige båtene er to vesentlige utfordringer. En bærekraftig politikk handler også om at økonomien i Hordaland fylkeskommune må være sunn.

Men alt ligger til rette for at sjøveien vil bli viktigere i fremtiden. Bedrifter på Vestlandet er verdensledende i miljøvennlig teknologi. Sjøen ligger, der som en vedlikeholdsfri motorvei. Båter kan bli viktigere i lokal transport av både folk og varer.