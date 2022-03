Private asylmottak er viktige for beredskapen

SV og Rødts krav om heloffentlig asylberedskap er en ideologisk blindvei.

Putins bombing av Ukraina har drevet millioner av mennesker på flukt. Europa har ikke hatt så mange flyktninger siden andre verdenskrig.

For at Norge skal være i stand til å ta sin del av ansvaret for flyktningene, trengs det en god og fleksibel asylberedskap. Private aktører i drift av asylmottak sikrer dette.

Likevel foreslår SV og Rødt at bare det offentlige og ideelle aktører skal kunne drive asylmottak.

De to partiene ytterst på venstresiden har markert seg på kritikk av private aktører i velferden, som de kaller «velferdsprofitører». Å rette den samme kritikken mot norsk asylberedskap er enda mer feilslått.

Behovet for sykehjemsplasser er forutsigbart fra år til år. Behovet for plasser på asylmottak er umulig å forutsi.

Etter den store ankomsten av flyktninger til Norge i 2014, falt antallet nye asylsøkere til en tiendedel året etter.

Så sent som i januar i år planla UDI for at det ville komme 3000 nye asylsøkere til Norge i 2022. Nå, få uker senere, planlegger de for 35.000, men tror også det kan bli enda flere.

Asylberedskapen må ta høyde for disse svingningene. Dersom det offentlige skulle tatt seg av dette alene, ville Norge i et vanlig år brukt enorme ressurser på å opprettholde en unødvendig høy beredskap. Det ville vært fryktelig dyrt.

Private aktører er mer fleksible i møte med en uforutsett hendelse som krigen i Ukraina. Staten kan stille med pengene. I sum er dette den beste løsningen for skattebetalerne, samtidig som flyktningene får den hjelpen de trenger.

Dette forutsetter selvsagt at det stilles gode krav og retningslinjer til de private aktørene, og at det finnes en evne og vilje til å sanksjonere brudd på dem. Staten og kommunene bør ha god innsikt i hvilke aktører de kjøper tjenester av. Slik er det i alle bransjer.

Krigen i Ukraina viser tydelig hvordan alle gode krefter må mønstres i møte med en krise. Forslaget fra SV og Rødt er en ideologisk blindvei og hjelper ingen, hverken norske skattebetalere eller ukrainske flyktninger.