Det siste folk trenger nå, er mer usikkerhet om støtteordningene.

Glemte han å spørre EU? Eller har byråkratene i Finansdepartementet gjort dårlig research?

Det er grunn til å stille slike spørsmål etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skulle forsvare regjeringens nye lønnsstøtteordning i helgen.

Vedum hevdet at EØS-reglene setter begrensninger på hvor mye regjeringen kunne gi bedriftene i støtte. Bare timer etter, avviste EUs overvåkingsorgan Esa påstanden.

Det er sjelden en statsråd stiller seg selv i forlegenhet på denne måten, og Høyre, Venstre og Frp var kjapt ute og krevde en forklaring.

Vedum lovet mandag morgen å opplyse saken for Stortinget, og det er nødvendig.

Lønnsstøtteordningen er ett av flere viktige tiltak for å holde bedrifter flytende etter den nye runden med tiltak før jul. Ordningen skal hindre permitteringer og flukt av nøkkelpersonell i viktige bransjer.

I regjeringens forslag heter det at virksomheter der omsetningen svikter med minst 20 prosent på grunn av tiltakene, kan søke om lønnsstøtte. Det er likevel satt et tak på 30.000 kroner pr. ansatt.

Da finansministeren fikk kritikk for at ordningen var for lite raus, uttalte har at det ikke var mulig.

«Da kunne ordningen ha kommet i strid med EUs konkurranseregelverk. Da hadde vi risikert at det ble null», sa han til NTB i helgen.

Men allerede i november laget EU nye regler for statsstøtte til bedrifter som er rammet av korona-stenging. Her heter det at EØS-landene kan gi støtte helt opp til 80 prosent av de ansattes lønn.

Det finnes altså ikke noe i EØS-regelverket som hindrer regjeringen i å øke rammene i lønnsstøtteordningen.

Koronapandemien har herjet med norsk arbeidsliv. Flere tusen ble kastet ut i permisjon, og mange mistet jobben da samfunnet lukket ned i mars i fjor.

Frykten for at det skal skje igjen har økt, etter at den nye runden med nedstenging ble iverksatt i forrige uke. For service-, kultur-, uteliv- og reiselivsnæringen er faren for økonomisk tap og tap av ekspertise spesielt stor.

Under så usikre tilstander, er det nødvendig med korrekt informasjon og presis kommunikasjon. Her har finansministeren litt å lære.