Meir uteliv er bra for Bergen

Den utvida uteserveringa bør halde fram.

Årets sesong kan vere den siste før styresmaktene igjen strammar inn på uteserveringa.

Uteserveringane i Bergen vil for tredje år på rad kunne servere på eit utvida areal. Bergen kommune har sett det vanlege regelverket til side, for å gi næringa betre vilkår under koronapandemien.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) seier at 2022 kan bli det siste året med utvida skjenking.

Han meiner det er naturleg å gå tilbake til det opphavlege regelverket etter denne sesongen. Det er det ingen grunn til.

Kommunen og fylket bør vise handlekraft ved å ikkje endre reglane. Det mellombelse tiltaket bør bli permanent.

Kravet om tre meters fri passasje kom i 2019, og medførte ei kraftig innstramming av serveringsarealet.

No har Bergen meir erfaring med unntaket enn med regelen. Då kan ein like godt halde fram som no.

Alternativet er å gjere det umogeleg for mange utestadar å ha ei tenleg uteservering.

Det er bra at kommunen og fylket sette regelverket til side for å hjelpe ei næring som har lidd tungt under koronarestriksjonane.

Fylket måtte vere med, sidan dei eig fleire av fortaua der regelverket har ført til størst problem.

«Vi ønsker å bidra til god stemning i byen», sa fylkesordførar Jon Askeland (Sp) til BA den gongen. Det er ingen grunn til å slutte med godstemninga no.

Bergen sentrum treng alle tiltak som gjer det meir attraktivt å bruke byen.

Så lenge uteserveringa ikkje er til hinder for gåande og syklande, bør uteserveringane framleis få servere på eit utvida areal.

Utelivet treng gode rammevilkår til vanleg, ikkje berre som akuttiltak under ein pandemi.

Meir uteservering er eit bidrag til at Bergen blir ein meir levande by. Det bør vere viktig for styresmaktene.

Det er ikkje berre fortauskravet som avgrensar skjenkinga unødig i Bergen. Byen har òg vedteke eit skjenkeforbod som gjeld i dei fleste byrom.

Byens politikarar legg for mykje vekt på vage «alkoholpolitiske omsyn» med eit så strengt regelverk. Det fører til at det er heilt tilfeldig kvar ein opnar for skjenking.

Desse reglane bør mjukast opp neste gong det skal vedtakast i bystyret.