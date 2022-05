Det er et maktovergrep at politiet stenger byen for russen

Russen må ansvarliggjøres. Men de trenger trygge steder å feire, og kan ikke fjernes uten en skikkelig begrunnelse.

«Ved å etablere forbudssoner og overlate feiringen til tilfeldige løsninger, skaper politiet bare flere problemer», skriver BT på lederplass. Bildet viser russedåpen som fant på sted på Helleneset forrige uke.

Politiet har bestemt at hele Hordnesskogen og omkringliggende områder skal stenges av hele natten i resten av russetiden.

Begrunnelsen er ikke bare svak og moralistisk, den er også naivt blind for konsekvensene av at hundrevis av russ raver rundt uten noe sted å være.

Politiet frykter narkosalg og bråk, og baserer avgjørelsen på vage bekymringsmeldinger om «tilløp til slåssing», ordensforstyrrelser og grupperinger av ikke-russ som menger seg med de feirende.

«Vi ønsker ikke å legge til rette for en organisert feiring, utenom arrangement som rebusløp og lignende. Det er en politisk beslutning. Russen må rett og slett bruke hodet og finne bra steder å feire og bra måter å feire på, uten at de plager andre», sier politisjef Ronny Øvrebotten i Bergen sør til BT.

Det er åpenbart nødvendig å ansvarliggjøre russen. Støy og rølp er plagsomt for omgivelsene, og russen er voksne mennesker som bør sørge for å holde lydnivået og festingen på et anstendig nivå.

Men det er ikke bare russen som må «bruke hodet». Ved å etablere forbudssoner og overlate feiringen til tilfeldige løsninger, skaper politiet bare flere problemer.

Et vesentlig problem ved stengingen er trygghet.

«Vi trenger å vite hvor vi skal for å vite at vi faktisk kommer oss hjem», sier en russ BT har snakket med.

Sånn som tilstanden ser ut til å bli, vet verken russ eller foreldre hvor de vil ende opp om nettene. Sånt skaper uro, uforutsigbarhet og legger opp til potensielt farlige situasjoner.

De stedene som nå er forbudssoner, er også enklest å komme seg hjem fra med buss og bybane. Hvis russen drives ut i periferien og må ta festene langt hjemmefra, er mange avhengig av bil for å komme til og fra. Det er nærmest en invitasjon til fyllekjøring.

I stedet for en løs anbefaling om å finne områder hvor de ikke forstyrrer, burde politiet gått i dialog med russen. Slik kunne de i fellesskap lagt gode premisser for feiringen.

Russen kommer til å feste uansett. Det er best for alle at det skjer på trygge og avgrensede områder.