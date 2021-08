Ta vaksinen, følg smittevernreglane

Folk må ta ansvar sjølve for å hindre nye innstrammingar for barn og unge.

Studentar stod i kø då Bergen kommune opna drop-in vaksiner denne veka. Fleire må gjere det same - ta vaksina og følgje smittevernreglane, skriv BT på leiarplass.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Ei ny bølgje i pandemien slår over Bergen og fleire andre kommunar. Hjelpeapparatet er sprengt. Løysinga er først og fremst at kvar og ein tek ansvar.

I går kom regjeringa med nye retningslinjer, som dei hardt pressa kommunane hadde bedt om. Det viktigaste grepet er ei endring i den såkalla Tisk-strategien.

Endringa opnar for at kommunen prioriterer ned smittesporing, for å sikre nok kapasitet til vaksinering og testing.

Smittesporing er likevel viktig. Både helseministeren, FHI og Helsedirektoratet oppfordra difor folk sjølve om å varsle alle dei kan ha smitta.

I tillegg kan ein hjelpe kommunen ved å laste ned Smittestopp-appen på mobilen.

Køane til teststasjonen på Festplassen har til tider strekt seg langt.

Smitten spreier seg no mest blant barn og unge. Likevel ønskjer regjeringa å unngå nye innstrammingar på skulane.

– Vi må difor gjere ein innsats slik at barn og unge kan leve så normalt som mogeleg, sa helseminister Bent Høie (H) under gårsdagens pressekonferanse.

Det er ei fornuftig linje.

Når eit fleirtal no er vaksinerte, er det ikkje til å unngå at mange blir litt slappare med smittevernreglane. Men viruset i sin nye delta-variant har blitt langt meir smittsamt. Smitten vil då fort auke om vi ikkje held avstand, vaskar hendene og så vidare.

I tillegg er det svært viktig at alle som kan, no sørgjer for at dei blir fullvaksinerte. Ein dose gjev dessverre dårleg vern mot deltavarianten. Null dosar gjev null vern.

Landets kommunar har denne veka fått tilsendt 1,1 millionar vaksinedosar. Men førebels er berre drygt 300.000 sett, melder VG.

FHI har undersøkt saka, men er ikkje sikker på om det skuldast sprengd kapasitet eller at folk ikkje vil ha vaksinen. I den grad det skuldast det siste, er det eit dårleg teikn.

Sjølv om dei aller fleste i risikogruppene er vaksinerte, er ikkje viruset ufarleg. 65 låg fredag på norske sjukehus med covid-19, og talet er på veg opp.

Unge kan òg bli alvorleg sjuke. Difor er det viktig at alle no tek den vaksinen dei får tilbod om.

Det vil gjere det enklare å opne opp att samfunnet etterkvart, og hindre at folk blir sjuke.