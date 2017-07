Norske kommunar kan ikkje la staten og forsikringsselskapa ta støyten for skadar etter ekstremvêr.

Med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i porteføljen sin, er olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) øvste ansvarlege for førebygging av flaumskadar her i landet. I går var han i Nordfjord for å sjå på dei omfattande øydeleggingane etter ekstremveret i Utvik måndag.

Når statsrådar dreg på slike synfaringar, blir det oftast ei oppvisning i etterpåklokskap.

Ein rapport frå Kommunenes sentralforbund (KS) frå 2015 avdekte store manglar ved alt frå kunnskap om flaum og ekstremvær, til datainnsamling, evne til samarbeid og kompensasjonsordningar. Noreg er framleis forbausande dårleg rusta til å sikra bygd og by mot naturskader.

Klimaforskarar har lenge varsla om at hendingar som i Utvik kan bli vanlege i ei ikkje altfor fjern framtid, ikkje unntaket. Utgifter til øydeleggingar frå ekstremregn i Noreg er meir enn dobla sidan 2008, og talet på skader har auka med heile 60 prosent.

I utgangspunktet har den enkelte hus- og grunneigar ansvar for å sikra eige hus og eigen hage og infrastruktur. Men under uvér av den typen som ramma Utvik, er omfattande skade uunngåeleg.

Likevel er kommunal avmakt uakseptabelt. Kommunane skal sørgje for lokal beredskap, som mellom anna inneber å gjennomføre analyser for risiko og sårbarheit frå naturskade. Mykje tyder på at kommunane sviktar på dette feltet.

Finans Noreg har eit interessant poeng. Organisasjonen meiner mange kommunar ikkje prioriterer forebygging av naturskade, fordi dei ikkje merkar noko til dei økonomiske konsekvensane av ekstremver. Dei er det andre som må dekke.

Frå 2010 til 2013 betalte staten og forsikringsselskapa ut nær seks milliardar kroner til flaumramma. I same perioden brukte norske kommunar berre 600 millionar kroner på førebygging av flaumskade.

Det er innlysande at dersom kommunane skal kunne verne seg mot ekstremvêr, flaum og skred, må dei prioritere kunnskapsinnhenting og sikring av infrastruktur og bygningsmasse høgare.

Men omstillingane vil verte store, og vil krevje investeringar dei fleste kommunebudsjett ikkje vil makte. Difor må dei få betre hjelp frå staten, det vil seie NVE, regjeringa og stortingspolitikarane.

Ekstremvêr i framtida vil tvinge fram omstilling i norsk samfunnsplanlegging. Etter vitjinga i Utvik bør oljeministeren skjøne at det hastar.