Bolsonaro er en katastrofe for regnskogen – og for klimaet

Avskogingen i Amazonas er rekordstor. Norge bør legge enda større press på Brasil.

Over åtte prosent av regnskogen i Brasil er utryddet de siste 20 årene. Det er en tragedie, både for klimaet, naturmangfoldet og urbefolkningen, mener BT. Foto: Leo Correa / AP

Det koster kloden dyrt at det sitter en klimafornekter i presidentpalasset i Brasilia. Siden han vant presidentvalget i 2018, har Jair Bolsonaro aktivt undergravd vernet av den sårbare regnskogen i Amazonas.

Avskogingen i regionen øker for fjerde år på rad. Satellittdata viser at over 11.000 kvadratmeter regnskog forsvant mellom august i fjor og august i år, en økning på nesten ti prosent fra året før.

Over åtte prosent av regnskogen i Brasil er utryddet de siste 20 årene. Det er en tragedie, både for klimaet, naturmangfoldet og urbefolkningen.

Raseringen av regnskogen berører norsk klimapolitikk i betydelig grad. Å betale blant andre Brasil for å hindre avskoging, er en del av regjeringens bidrag til å hindre overoppheting av kloden.

Siden 2008 har Norge bidratt med over åtte milliarder kroner til Amazonasfondet, som forvaltes av den brasilianske utviklingsbanken BNDES.

Ordningen har vært effektiv, men nå setter Brasils høyrepopulistiske regjering den i fare. Sommeren 2019 la myndighetene ned fondets styre og tekniske komite, åpenbart fordi de ikke likte arbeidet fondet drev med.

Dette var et brudd på avtalen med Norge. I protest valgte Solberg-regjeringen å holde tilbake 300 millioner kroner, som skulle vært overført i fjor.

Protesten har bare gjort moderat inntrykk på Brasils regjering. Det står fra før fem milliarder urørte kroner på Amazonasfondets konto i BNDES, og det er en skandale i seg selv. Midlene kunne gjort mye for å beskytte regnskogen.

Bolsonaro har stort sett reagert på internasjonal kritikk med utskjelling. Men han lar seg likevel bøye av internasjonalt press.

Både i fjor og i år har Brasils myndigheter brukt militæret for å beskytte regnskogen, men slike fremstøt er det de fremstår som: ren brannslukking.

Siden Bolsonaro har lagt ned føderale organer som hadde vern av Amazonas som fremste oppgave, og til overmål ignorerer alvorlig miljøkriminalitet, vil avskogingen fortsette.

Klodens klima og regnskogvernet kan ikke vente og håpe på en bedre kandidat ved Brasils neste presidentvalg.

Norge må fortsatt protestere mot avskogingen. Det er bra at overføringene til Amazonasfondet holdes tilbake også i år.

Også delvis statseide norske selskaper, som Equinor og Hydro, bør påvirke sine brasilianske partnere til å hindre ødeleggelse av regnskogen.

Forskere mener at dersom raseringen fortsetter som i dag, er det fare for at hele Amazonas’ finstemte økosystem går under om få tiår. Skadevirkningene vil være for massive til å forestille seg.