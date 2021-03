Staten bruker altfor mykje innleigd hjelp

Konsulentbruken tar av. Regjeringa må ta kontroll.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) meiner at konsulentbruken i staten er effektiv – men pengebruken når stadig nye høgder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Arkiv)

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

No leiger staten inn konsulentar for 12 milliardar i året, skriv Aftenposten.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) omtalar det som effektiv pengebruk som bidreg til innovasjon. Men beløpet er nesten dobbelt så høgt som den fast tilsette statsadministrasjonen kostar.

I tillegg er konsulentbruken i statlege helseføretak og selskap som Vy, Nye Veier og Statsskog ikkje inkludert.

Problemet er altså større enn 12 milliardar.

Regjeringa seier at dei er opptekne av mindre byråkrati, og at staten ikkje skal ese ut. Når ein måler nivået på statsadministrasjonen, må konsulentane med.

Då er konklusjonen rimeleg enkel: Regjeringa klarer ikkje å halde pengebruken nede. Staten eser ut med innleigd kraft.

Sanner har rett i at konsulenttenester er ein god måte for staten å få tilgang til ein kompetanse som berre trengst midlertidig. Alternativet kan vere å bemanne opp med faste stillingar for å til dømes gjennomføre ei reform eller eit it-prosjekt.

Det kan bli svært dyrt over tid. Sanner slit likevel med bodskapen når pengebruken har blitt så høg.

Ifølgje Riksrevisjonens rapport om statleg konsulentbruk i 2017, mangla to tredjedelar av dei statlege verksemdene ein plan for kva dei skulle gjere sjølv, og kva dei skulle hyre inn konsulentar til å gjere.

Det vitnar ikkje om at pengebruken er kontrollert.

Ein av grunnane til at konsulentbruken er så høg, er statens mange it-prosjekt. Det er vanskeleg å tru på at pengebruken der er så effektiv.

Då politiets nye datasystem vart skrinlagt i 2015, hadde 80 prosent av pengane gått til innleigde konsulentar. Hundrevis av millionar førte ikkje til éi ny teneste som politiet kunne bruke.

Problema med konsulentbruk finn ein òg i liten skala. Kvifor leiger ein statleg utdanningsinstitusjon som Universitetet i Bergen inn eit reklameselskap for å lokke studentar dit? Det kosta 25 millionar kroner.

Regjeringa må ta styring på konsulentbruken. Men dei endar vel opp med å leige nokon inn som kan få det til.