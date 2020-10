No må Noreg stå opp for polske kvinner

Polen har nærast innført totalforbod mot abort. Noreg må reagere skarpt mot åtaket på kvinners grunnleggande rettar.

Det har vore demonstrasjonar over heile Polen etter den nye abortinnstramminga sist veke. Her demonstrerer ei kvinne i Krakow. Foto: Jakub Porzycki/ Agencja Gazeta / Reuters / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

På få år har Polen snudd seg vekk frå europeisk samarbeid og framsteg for sivile rettar. I staden tek no landet stadige steg mot ei mørkare framtid for kvinner, homofile, etniske minoritetar og mange andre utsette grupper.

Torsdag sist veke avsa den polske forfatningsdomstolen ei kjenning om abort. Den seier at abort av ikkje-levedyktige foster strir mot grunnlova i landet. Skade på fosteret vil ikkje lenger vere ein grunn til å få innvilga abort.

Dermed blir polske kvinner frå no av tvinga til å bere fram foster som ikkje vil kunne overleve meir enn kort tid frå fødselen.

Dei einaste lovlege grunnane til abort i Polen vil framover vere at kvinna er utsett for valdtekt eller at livet hennar er i fare.

Les også – Vi hadde tenkt til å flytte tilbake til Polen, men etter denne abortloven er det uaktuelt

Det polske partiet for lov og rettferd, forkorta PiS, har gjort det godt i vala dei seinare åra. Det har ført til negative endringar i lovverket for både kvinner og homofile.

Sist vekes abortinnstramming frå forfatningsdomstolen har ført til store protestar i Polen. Kvinner, men også menn, har demonstrert i og utanfor kyrkjer over heile landet.

Under kommunisttida var den katolske kyrkja eit symbol på fridom og meiningsmangfald i Polen.

I dag ser mange polakkar kyrkja som ein nær alliert av PiS. Dermed er biletet snudd, og kyrkja er i dag under hard kritikk frå liberale polakkar.

Les også BT meiner: No står Noreg opp for lhbt-samfunnet i Polen

I sommar gjorde Noreg det klart at dei vil halde tilbake EØS-midlar som skulle gått til område i Polen som er erklært som «lhbt-frie», altså der seksuelle minoritetar ikkje er velkomne.

Grunngjevinga er at denne homofiendtlege politikken er i strid med dei felleseuropeiske verdiane EØS-prosjekta skal bygge på.

Utanriksdepartementet bør vurdere om det finst vidare steg å gå i takt med at mørket senkar seg over Polen også for kvinners rett til fri abort. Abortklinikkar, kvinneorganisasjonar og andre tiltak bør få naudsynt hjelp no.

I tillegg må Noreg seie klart og tydeleg frå om kor alvorleg dette åtaket mot kvinners grunnleggande rettar er.

Det er openbert ikkje mogeleg for Noreg å snu den polske abortpolitikken. Men polske styresmakter skal i alle fall vite at dette er uakseptabelt sett med norske auge.

Og polske kvinner skal vite at dei ikkje står åleine i kampen.