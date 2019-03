Fyrverkeriet bør få en siste sjanse

Fyrverkeri fører til alvorlige skader hvert år. Finnes ikke gode, alternative tiltak, er et forbud rett.

FORBUD NESTE: Fyrverkeri forårsaker en rekke personskader hvert år. Er det ikke mulig å finne effektive tiltak som reduserer antall skader, bør bruk av fyrverkeri forbeholdes profesjonelle. Foto: Eirik Brekke

Da forbudet mot raketter med styrepinne kom i 2008, gikk antallet personskader som følge av fyrverkeri betydelig ned. Det har vært et vellykket tiltak.

Men fortsatt får for mange varige og alvorlige skader. I fjor fikk 18 personer øyenskader, og i tillegg kommer skader andre steder på kroppen, som på hender og fingre. Brannfaren er også åpenbar.

Den viktigste årsaken til skader, er at folk bruker fyrverkeriet feil. Det er kanskje ikke så rart, når fyrverkeriet stort sett brukes på det tidspunktet befolkningen er mest beruset – rundt midnatt på nyttårsaften.

Et totalforbud mot at privatpersoner bruker fyrverkeri er likevel drastisk. Det er en del av nyttårstradisjonen for mange. Kommunene har allerede full anledning til å forby fyrverkeri, og Bergen kommune har benyttet seg av den muligheten både i sentrum og i noen vernede områder.

En del steder tar kommunen ansvaret for å skape feststemning, nettopp for å gjøre privat fyrverkeri overflødig. Men i et stort og spredt befolket land som Norge har de færreste utsikt til det offentlige fyrverkeriet. Et forbud vil derfor oppleves som en innskrenking av den enkeltes frihet til å markere det nye året som de vil.

Men omfanget av skader hvert år er for stort. Å få ødelagt øyet er en langt større festbrems enn et forbud.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har invitert til en innspillskonferanse i mai, for å se på hva man bør gjøre videre for å redusere de mange skadene. Et av spørsmålene deltakerne blir bedt om å svare på, er hva alternativet til et forbud bør være.

Kanskje har politiet, pyrobransjen og andre som deltar på konferansen gode svar på det. Produsentene av fyrverkeri har for eksempel foreslått krav om varsellys i fyrverkeribatterier, som de mener vil bedre sikkerheten.

Å unngå et nasjonalt totalforbud ville være det beste. Men hvis ikke effektive tiltak finnes, er det på tide å behandle fyrverkeri som andre eksplosiver. Da må fyrverkeri kun brukes av profesjonelle.

Det tungtveiende og avgjørende argumentet for et forbud er de mange skadene fyrverkeriet påfører mennesker hvert år. Men en positiv bieffekt av et forbud, er dyrevelferd. Mange dyr blir plaget av smellene fra raketter hver nyttårsaften.

Hensynet til andres helse må gå først. Det er ikke mulig å forsvare så mange personskader for at folk skal få bruke fyrverkeri som i dag. Finnes ikke effektive tiltak som kan få ned skadeomfanget drastisk, er et forbud rett vei å gå.

