Lovpålagte frister har liten verdi hvis domstolene ikke settes i stand til å følge dem.

Ventetiden for ankesaker i landets største ankedomstol er alarmerende høy. Borgarting lagmannsrett bryter lovpålagte frister med måneder og år, ifølge Aftenposten.

Situasjonen er uholdbar, og må møtes med konkrete og langsiktige tiltak.

Urimelig lang ventetid i domstolene er et rettssikkerhetsproblem, og går ut over alle parter.

Borgartings direktør Mari Fjærtoft Trondsen trekker frem den psykiske belastningen for de fornærmede, plikten til å gi strafferabatt dersom saken hales ut, og konsekvensen for selskaper som ikke får løst tvistene sine.

Riksadvokaten mener situasjonen er problematisk etter både Grunnloven og EMK.

Ifølge direktør i Domstoladministrasjonen (DA) Sven Marius Urke, er Borgarting verre stilt enn de andre lagmannsrettene. Problemstillingen er likevel ikke unik for hovedstaden.

Norske domstoler sliter generelt med høye restanser. Om lag halvparten av landets 63 tingretter bryter tidsfristene, ifølge Urke. Det er ikke bra nok i en rettsstat som Norge.

Situasjonen i domstolene bør ikke være noen overraskelse for justispolitikerne. De alvorlige forsinkelsene er et strukturelt problem, som ikke akkurat har kommet over natten.

Selv om domstolene fikk økt driftsbudsjettet med 16 millioner kroner for 2018, blir styrkingen i praksis redusert av kuttene som følger av regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE). Dette skjer til tross for at domstolene har liten mulighet til å redusere saksinntaket. Denne ubalansen har Domstoladministrasjonen jevnlig slått alarm om.

Justiskomiteens Peter Frølich (H) har nå lovet mer penger, og justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sier hun er positiv til tiltak. Det er lovende.

For å snu den negative trenden, er det nødvendig å tenke nytt om domstolenes struktur og arbeidsmåter.

I Gulating lagmannsrett har førstelagmann Magni Elsheim de siste årene bygget opp en egen utrederenhet, etter modell fra Høyesterett. Det gir viktig avlastning for dommerne, og later til å være en effektiv organisasjonsform. Frølich har rett i at ordningen bør adopteres av Borgarting.

Økt fart i digitaliseringen er et annet viktig tiltak for å frigjøre ressurser. Utvidet mulighet til å sile saker bør også opp til politisk behandling.

Politikernes strenge krav har liten verdi dersom domstolene ikke også settes i stand til å etterleve dem. Det er fullt mulig å organisere seg ut av problemet, men det krever politisk vilje og prioritering.