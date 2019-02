Uforsvarlig holdning til voldtekt

Skal forsvarssjefen få bukt med voldtekter og trakassering, må han innse at Forsvaret kan ha et kulturproblem.

ALVORLIG: Å få bukt med trakassering og voldtekt i forsvaret må være et ledelsesansvar. Da bør ikke forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens første reaksjon etter en så alvorlig rapport være å frikjenne kulturen i organisasjonen. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Publisert: Publisert 22. februar 2019 05:29







I en undersøkelse om seksuell trakassering i Forsvaret, svarte hele 44 personer at de er blitt voldtatt det siste året. 123 personer svarte at de er blitt forsøkt tvunget til å ha sex. Dette er urovekkende tall.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttalte til TV 2 at han «velger å se på det som at vi har noen råtne epler i kurven». Forsvaret har ikke noen ukultur, mener han. Det er, for å si det forsiktig, naivt.

Les også Over 40 i Forsvaret sier de har blitt voldtatt det siste året

Selv om en liten andel av forsvarets ansatte trakasserer og voldtar, kan det like fullt være et kulturproblem. Både når det gjelder hva slags språkbruk som blir akseptert, hva slags handlinger det blir slått ned på og hvordan varsler blir håndtert.

Han bør heller lytte til det Louise K. Dedichen, sjef for offisers- og befalsutdanningen i Forsvaret, sier til VG: – Når det er sånne tilfeller, kan vi ikke på noen måte si at det frikjenner resten av kulturen.

Å få bukt med problemet er et ledelsesansvar, og da bør ikke den øverste lederens første reaksjon etter en så alvorlig rapport være å frikjenne kulturen i organisasjonen.

Det er en større andel av kvinnene enn mennene som er blitt utsatt for både voldtekt, voldtektsforsøk og trakassering. Men tallene viser at problemet på ingen måte bare rammer kvinner i Forsvaret: Hele 20 menn sier de er blitt tvunget til sex det siste året. Når kunnskapen skal gjøres om til tiltak, må Forsvaret ha dette i bakhodet.

Les også BT mener: – Ei ny undersøking viser at skeive er langt meir utsette for hatytringar og truslar enn folket elles. No må tiltaka kome.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) trekker frem bedre varslingsrutiner som et viktig tiltak. Ja, det er uhyre viktig at de som blir utsatt for trakassering eller uønskede seksuelle handlinger vet hvordan de skal varsle, at de føler seg trygge på systemet og at varsler blir godt håndtert. Mye tyder på at det er rom for kraftig forbedring av varslingsrutinene.

Men varsling handler om håndtering etterpå. Det aller viktigste må være å hindre at unge mennesker som vil tjene landet tvinges til å ha sex mot sin vilje.

Skal Forsvaret «bli kvitt jævelskapen», som forsvarsministeren beskriver det som, trengs en rekke tiltak. Listen Forsvaret selv har laget, virker som en fornuftig start.

Men utgangspunktet for arbeidet må ikke være at enkelte råtne epler har sluppet inn i en ellers plettfri organisasjonskultur. I så fall er det vanskelig å være optimistisk på vegne av de mange unge som skal inn i Forsvaret de neste årene.