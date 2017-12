Barn bør være mer fysisk aktive på skolen, men én time hver dag er for rigid.

Stortingsflertallet går nå inn for at alle elever i grunnskolen skal ha en time fysisk aktivitet hver dag. Mer aktivitet er bra, og det finnes nok av eksempler på skoler som på utmerket vis integrerer bevegelse i undervisningen.

Men SV, Ap og KrF har her falt for fristelsen å støtte et forslag fra Sps Kjersti Toppe og Marit Arnstad, som griper langt inn i friheten lærere og skoleledere bør ha i skolehverdagen.

Heller enn å velge statlig detaljstyring, burde stortingsflertallet stilt seg følgende spørsmål: Hvordan kan vi best sikre at elever bruker kroppen mer mens de er på skolen?

Undervisningsopplegget varierer betydelig mellom norske skoler, og det er i utgangspunktet positivt. Friheten til å prøve ut nye metoder er nettopp det som har gitt elever mange steder en mer aktiv skolehverdag.

Dans, mattestafetter og turer er allerede en naturlig del av undervisningen på mange skoler. Andre steder sitter eleven altfor mye ved pultene. Politikernes oppgave bør være å legge bedre til rette for at skoler kan lære av hverandres suksesser, ikke å pålegge et visst antall minutter elevene skal opp og hoppe.

Utdanningsforbundet har god grunn til å reagere så kraftig som de gjør. Det er prisverdig at Stortinget engasjerer seg i stillesitting og fedme blant unge, men det forsvarer ikke at rigide pålegg kan kastes på skolene.

Høstens utvikling er illevarslende, om dette blir KrFs linje fremover. Partiet har fått en mektigere posisjon på Stortinget etter valget, og man kunne håpet at den nyvunne maktposisjonen ble brukt med noe større klokskap enn i denne saken.

KrF forsøker å markere seg sterkere i skolepolitikken, noe som gir mening for et familieparti. Men det er ubegripelig at partiet velger en sak som dette.

Man skulle tro metodefrihet og fleksibilitet var viktig for et parti som tidligere har kjempet for at friskoler fortsatt skal være en viktig del av det norske skolesystemet.

Forslaget legger opp til at lærere bruker stoppeklokken for å oppfylt pålegget om nok daglig bevegelse for elevene. Det øker neppe motivasjonen for å gjøre det som burde være hensikten, en mest mulig tilpasset, aktiv og variert skoledag.