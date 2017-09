Budsjettfestene er over. Nå må det effektiviseres.

Bergen kommune er ikke i økonomisk krise. Det er ikke staten heller. Fremover blir det likevel mindre penger å rutte med. Derfor blir det enda viktigere å få mest mulig ut av hver krone.

Effektivisering og brutale prioriteringer må bli politikernes favorittord.

Onsdag la finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) frem budsjettforslaget til Ap-, KrF- og Venstre-byrådet. Der er det litt mer penger til mye, men også noen grafer som gir grunn til bekymring.

Veksten i inntekter vil bli lavere, som følge av tregere økonomi og lavere vekst i innbyggertall. Samtidig stiger gjelden. For første gang vil Bergen kommune snart ha en gjeld på over 20 milliarder kroner.

Dette gjenspeiles også på utgiftssiden. Budsjettet mangler klare satsinger. Bergenserne må dempe forventningene til hva kommunen kan levere.

Derfor er det positivt at Ulstein i hans to år som finansbyråd har prioritert det han kaller «en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon». I budsjettet anslår byrådet at de skal spare 200 millioner kroner med effektivisering de neste fire årene. Tallet er ikke basert på noe regnestykke. Ulstein omtaler det som et minstemål for en kommune som har 21 milliarders budsjett.

Det har han rett i. Men det er nedslående at kommunen ikke har mer konkrete planer for hvordan målet skal nås.

Blant tiltakene som byrådet er i gang med, er å effektivisere arealbruken. De ansatte på rådhuset jobber i cellekontorer. Da blir det få ansatte per kvadratmeter, og mye penger per ansatt. At ingen har tatt tak i dette tidligere, illustrerer at norsk offentlig sektor ikke har vært flink til å spare i gode tider.

Byrådet varsler også en ytterligere satsing på digitalisering. Mer automatisering av blant annet saksbehandling skal frigjøre ressurser.

Hvis kommunen har vært for godt vant, er det ingenting sammenlignet med staten. Takket være høy oljepris og et oljefond som føltes utømmelig, har budsjettene est ut over mange år.

Nå har budsjettpartnerne Høyre, Frp, KrF og Venstre tvunget nesten hele staten til å gjennomføre effektivisere med 0,5 prosent. Det bør i det minste føre til en mer nøktern tankegang. Alle nye oppgaver kan ikke løses med nye ansatte.

Verken kommunen eller staten gjør nok for å kutte utgifter. I jakten på lyspunkt i de mange grå budsjettene som legges frem for tiden, er det i det minste positivt at finanspolitikere skryter av at de effektiviserer.