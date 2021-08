Lær byråkratane å skrive forståeleg

Stat og kommunar skal ikkje bruke vanskeleg språk til å hindre at folk får det dei har krav på.

Det skal ikkje vere slik at du må vere ressurssterk for å få det du har krav på frå det offentlege, skriv BT på leiarplass.

I sommar fortalde arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at NAV skal bli enklare og meir forståeleg.

No viser eit prosjekt i Agder korleis ein kan gå fram for å få det til: Spør brukarane.

I samarbeid med vaksenopplæringa i Arendal, har NAV laga ei liste over 50 ord og omgrep som er vanskeleg å forstå. Så har dei omsett dei til normalt, forståeleg norsk.

I dette prosjektet er det tale om nye landsmenn som ikkje har norsk som morsmål. Men same metode bør òg nyttast for andre brukarar. Ingen er betre til å korrigere byråkratspråket enn dei byråkratane skriv til.

Godt forståeleg språk frå det offentlege er avgjerande for at alle innbyggarar skal bli behandla likt. Det kan òg spare staten for utgifter, når brukarane ikkje må gå mange rundar med ein saksbehandlar for å skjøne kva som blir sagt.

NAV gjer vedtak som har store konsekvensar for folk, ikkje minst økonomisk. Det er innhaldet i sakene som skal avgjere utfallet av sakene, ikkje om mottakaren forstår innhaldet av vedtaka. Då kan ein ikkje operere med eit komplisert og vanskeleg språk som stengjer mange ute.

Som NAV sjølv seier til NRK: «Forstår de ikke hvilke rettigheter de har, kan de gå glipp av ytelser eller penger de har krav på. Vi kan risikere at de lever i fattigdom uten at det er nødvendig.»

Språk er makt. Offentlege etatar skal ikkje bruke vanskeleg språk til å ta frå folk rettar. Anten det skjer medvite eller ikkje, er dette noko både NAV og andre offentlege etatar må rydde opp i.

Det skal ikkje vere slik at du må vere ressurssterk for å få det du har krav på. Folk med dårlege norskkunnskapar, folk utan akademisk utdanning og folk med lese- og skrivevanskar har sjølvsagt dei same rettane som alle andre.

Klart språk handlar difor om å sikre elementær demokratisk likskap. Det strekker seg difor ut over offentlege etatar. Både media, politikarar og andre som deltek i det offentlege ordskiftet bør legge vinn på å ordlegge seg slik at alle kan forstå.

Det er difor fleire enn staten som kan lære av den enkle metoden til NAV Agder: Spør dei du skriv for, om dei forstår kva du seier.