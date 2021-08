Treplanting er et tafatt klimatiltak

Høyre vil plante trær for klimaet. Det er lettvint symbolpolitikk.

Statsminister Erna Solberg (H) vil øke den årlige treplantingen i skogbruket med 10 millioner trær. Her informerer hun om ny norsk klimasatsing på Bjerkenessenteret i Bergen tidligere i sommer. Foto: Marit Hommedal

Under årets valgturné går statsminister Erna Solberg (H) inn for storstilt treplanting for å redde klimaet.

Høyre vil øke den årlige treplantingen i skogbruket med 10 millioner trær innen utgangen av 2030, ifølge NRK.

Det er et tafatt løfte. Ifølge biologer kan det nemlig knapt kalles et klimatiltak.

Logikken er at treplanting vil bidra positivt til Co₂-regnskapet, fordi trær binder karbon, og fordi produkter som i dag lages av olje, i fremtiden kan lages av tre.

Men ifølge fagfolk NRK har snakket med, svikter resonnementet.

Kun en fjerdedel av norsk trevirke blir nemlig til materialer og produkter som er ment å skulle vare i lengre tid. Resten blir omdannet til massevirke som papir og kartong, som raskt finner veien tilbake til atmosfæren.

Selv om treplanting har positive sider, slår biologene fast at det ikke er et klimatiltak å hogge mer for å plante mer. De er dessuten bekymret for det biologiske mangfoldet i skogen.

Norge må foreta store årlige kutt i ikke-kvotepliktig sektor for å nå målet om 45 prosent reduksjon i 2030.

Den største utfordringen i klimapolitikken, er at den krever upopulære og umiddelbare tiltak. Trehogst er ingen av delene.

I dag kommer de største utslippene fra oljenæringen, hovedsakelig gasskraftverk på plattformene. De må elektrifiseres hvis det skal være noen realisme i å halvere utslippene på så få år.

Men en grønn omveltning krever også en omlegging av norsk oljepolitikk, noe Høyre ikke er villig til å gå med på.

En annen sektor hvor tiltakene må skjerpes, er innenfor transport, som er den største kilden til utslipp etter olje og industri.

Brannene og storflommene som har herjet med verden denne sommeren er mer ekstreme enn klimaforskerne trodde var mulig.

De er bare noen av flere hendelser som viser hvor alvorlig klimakrisen er, og hvor mye det haster å få ned utslippene.

Dette bakteppet får utspillet om treplanting til å fremstå enda mer puslete.

Effektfulle tiltak mot klimakrisen krever sterkt politisk lederskap og store visjoner.

Hvis Solberg og Høyre vil ta grep som gjør en forskjell, må de gå inn for mer radikale tiltak enn å plante trær.