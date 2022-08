Norge må øke støtten til Ukraina

Ukrainsk seier i krigen mot Putin er det eneste alternativet for et tryggere Europa.

Bildet er fra Ukraina-markeringen på Festplassen i juli.

Leder

I dag er det et halvt år siden Vladimir Putin sendte sine bomber og soldater inn i Ukraina. Angrepskrigen har imidlertid ikke gått som den russiske presidenten planla. Frontene har blitt stillestående, og nå får krigen mindre oppmerksomhet blant folk, politikere og i mediene.

Likevel dør hundrevis av ukrainske soldater hver eneste dag, og Russland okkuperer store deler av et demokratisk, europeisk land. Det må det bli slutt på.

For å sikre noe som kan likne en ukrainsk seier, må Norge øke sin økonomiske og militære støtte til Ukraina. Og det haster.

I Vladimir Putins forvrengte verdensbilde har han selv rett til å definere hvilke land og folk Russland skal dominere. Europa har ikke sett en like brutal statsleder siden Adolf Hitler. Det er ingen grunn til å tro at han vil gi seg med å kontrollere deler av Ukraina.

Den beste måten å unngå nye fremstøt, er å overvinne Putin i den krigen som pågår nå. Det klarer ikke Ukraina alene.

Europa har stått oppsiktsvekkende samlet gjennom krigens første seks måneder.

Men i takt med at kulden brer seg utover vinteren, er det reell fare for at støtten til Ukraina fra et Europa i energikrise krymper.

Derfor må Norge gå foran og love økt støtte til Ukraina.

Til nå har Norge gitt 2,1 milliarder kroner, og lover totalt ti milliarder til sammen i 2022 og 2023. I tillegg kommer donasjoner av militært utstyr, våpen og ammunisjon.

I det store bildet er dette forsvinnende lite.

Bare i år vil 630 friske milliarder kroner finne veien inn i Oljefondet. Dette er en rekordhøy sum, og årsaken er de skyhøye olje- og gassprisene skapt av Russlands krigføring.

Det ukrainske forsvaret vil måtte posisjonere seg for en massiv offensiv til våren, for å vinne tilbake land. Derfor er det bra at Norge bidrar til opplæringen av rundt 10.000 ukrainske soldater i Storbritannia. Dette må følges opp med så mye langtrekkende artilleri som Norge klarer å avse, beskyttelses- og sanitetsutstyr samt utstyr som kan bidra til effektive kommunikasjons- og forsyningslinjer.

Dette er ikke tiden for å snu på kronen. Det er tiden for å bidra med alt vi har, og Norge bidrar aller best med penger – for Ukrainas fremtid, men også for vår egen.