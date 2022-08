Regjeringen må være varsom med strømstøtte til bedrifter

Statsministeren må ikke la seg presse til å rokke ved prinsippene for en god markedsøkonomi.

Statsminister Jonas Gahr Støre presses fra flere hold for å gi strømstøtte til næringslivet.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

En strømstøtteordning for næringslivet er på vei, lover statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), men regjeringen vil ta seg tid til å utforme en god og treffsikker modell. Målet er å sikre arbeidsplasser.

Det er en viktig oppgave for staten å skape gode og forutsigbare rammer for et levende næringsliv. Det er imidlertid ikke myndighetenes jobb å redde enkeltbedrifter, og særlig ikke med skattebetalernes penger. Derfor må regjeringen være svært varsom i utformingen av strømstøtte til næringslivet.

Koronapandemien har gjort det til en ny normal at staten trer inn med omfattende støtteordninger til næringslivet.

Koronakrisen skilte seg imidlertid mye fra den pågående strømkrisen, fordi den truet med å stanse hele økonomien og føre til masseledighet.

Les også Næringslivets strøm-frustrasjon: – Vi kan like gjerne legge ned

Strømprisene er ekstreme, men de utgjør ingen stor trussel mot norsk økonomi. Aldri før har så mange nordmenn vært i arbeid som akkurat nå. Samlet sett går norsk næringsliv så det suser. Bedriftseierne høster godt av de gode rammene vi har for næringsvirksomhet i Norge.

I en slik situasjon må en eventuell støtteordning for næringslivet være svært begrenset og innrettet på å motvirke bare de aller mest brutale utslagene av den ekstraordinære strømprisen.

Signalene så langt fra statsminister Støre er beroligende.

– At det går noen bedrifter konkurs i en økonomi som går bra, det skal vi leve med, sier Støre til NRK, også hvis noen av konkursene skyldes de høye strømprisene.

Les også Økonomer advarer mot strømstøtte – de har gode poenger, mener Støre

Statsministeren presses imidlertid fra mange kanter. Både NHO, LO, opposisjonen på Stortinget og mange i de to regjeringspartiene mener det haster med strømstøtte til bedriftene.

– I syv måneder har Arbeiderpartiet og Senterpartiet aktivt valgt ikke å hjelpe bedrifter og arbeidsplasser. Det er altfor dårlig, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Kritikken treffer dårlig. Det er ingen konkursbølge i Norge, og det er bra at regjeringen ikke forhaster seg når det ikke er nødvendig.

Det burde være god Høyre-politikk at bedrifter som vanligvis høster gevinst også selv må bære risikoen av egen virksomhet.

Akkurat nå er det Arbeiderparti-lederen og ikke Høyre-lederen som utviser best forståelse av hvordan prinsippene for en sunn markedsøkonomi bevares, også gjennom en krise.