Fleire må få hjelp med høge straumrekningar

Norge løyser ikkje problemet ved å stoppe eksporten av straum.

Det kalde vêret i fjor vinter gjorde straumrekninga dyr. I år blir rekningane truleg langt verre.

Straumprisen er rekordhøg, og enno er ikkje hausten og vinteren ordentleg i gang.

For mange vil straumrekningane bli vanskelege å betale, og ein risikerer at fleire ikkje har råd til oppvarming gjennom vinteren. Det må politikarane ta inn over seg, og gjere noko med.

Det er fleire årsaker til at straumprisen er så høg. Me har hatt uvanleg tørt vêr, og vassmagasina er tappa ned. Men det heng også saman med høge prisar i Europa, som følgje av mellom anna lite vind og mangel på gass.

Fleire peikar på eksporten av straum ut av landet som det største problemet. Parti som Senterpartiet og Raudt snakkar om å behalde straumen me produserer i Norge for å få bukt med dei høge straumprisane.

Dette er ikkje den rette løysinga. Alt tyder på at me treng stadig meir elektrisitet i framtida, og straumkablane til Europa gjer det også mogeleg for Norge å kjøpe straum. Å kutte band vil gjere Norge meir sårbart for høge prisar og straummangel på lang sikt. Det vil også vere useriøst å brått snu ryggen til avtalar me har gjort med EU.

I staden må norske myndigheiter ta grep som reduserer prisane for dei som treng det mest. Det bør vere ei treffsikker ordning, som til dømes å auke bustøtte.

Myndigheitene kan også hjelpe forbrukarar å ta langsiktige grep. Det bør vere lettare å få Enova-støtte til energisparande tiltak i heimen, som etterisolering, å installere varmepumpe og solcellepanel. Dette er den beste måten å redusere straumrekninga på, for det får ned straumforbruket. Det er bra både for den enkelte, og for verda.

Desse tiltaka har høg eingongskostnad, som utgjer ei stor barriere for forbrukarane. Det gjer også at det først og fremst er tiltak som er innan rekkevidd for dei som allereie har romsleg økonomi.

Den nye regjeringa bør vurdere korleis dei kan bidra til at straumsparande tiltak blir tilgjengeleg for fleire.