Det bør bli slutt på gratis parkering på kjøpesentrene

Staten må gi kommunene større selvråderett i parkeringspolitikken.

Byrådet i Bergen vil ha parkeringsavgift på handlesentrene. Dette er et fornuftig tiltak, skriver BT på lederplass.

Pandemien har gitt målet om å redusere biltrafikken i Bergen et tilbakeslag. Mange sliter med å finne tilbake til gode kollektiv- og sykkelvaner, og Bygarasjen er fylt til randen av biler.

For å bøte på problemet vil byrådet ha parkeringsavgift på handlesentrene. Dette er et fornuftig tiltak. Problemet er at kommunene ikke har lov til å pålegge private å kreve inn parkeringsavgift.

Staten må derfor komme på banen og gi kommunene selvråderett i parkeringspolitikken.

Mindre biltrafikk i byene er et vedtatt mål både nasjonalt og lokalt. Å tilrettelegge for biler krever mye plass, er kostbart og dårlig for både klima, luftkvalitet og folkehelse.

Gratis parkering er en direkte motarbeidelse av målet om mindre bilbruk, selv når det bare er snakk om de to–tre første timene. Undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt slår fast at fravær av gratis parkering gjør at færre velger bil og flere velger å reise kollektivt.

Det er ikke gratis å tilby gratis parkering. I dag faller denne kostnaden indirekte på dem som velger å reise kollektivt, gå eller sykle til handlesentrene, gjennom høyere priser på andre varer og tjenester.

Samtidig bruker det offentlige store summer på å legge kollektivrutene innom handlesentrene. Bybanestopp på Lagunen, Oasen og Åsane storsenter er i praksis en subsidie. Derfor er det ikke for mye å kreve at sentrene bidrar til å nå målet om redusert biltrafikk gjennom parkeringsavgift.

I 2012 kom den rødgrønne regjeringen med forslag til ny parkeringslov, som blant annet ga kommunene rett til å pålegge private å kreve parkeringsavgift «dersom dette er egnet til å redusere trafikk med motorvogn». Bergen kommune hadde ingen innsigelser.

Året etter overtok Høyre og Fremskrittspartiet regjeringskontorene, og lovforslaget ble lagt i skuffen.

Nå bør Støre-regjeringen finner frem lovforslaget på nytt, slik at Bergen og andre kommuner selv kan få bestemme om de vil bruke et effektivt tiltak for bedre byluft, klima og folkehelse.