Regjeringa sår ny tvil om framdrifta til Voss

Frå venstre: Partileiarane Guri Melby (V), Erna Solberg (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) møtte pressa i Arna tysdag, for å fortelje at K5-prosjektet får 100 millionar kroner i neste års statsbudsjett.

Gladmeldinga om ny veg og bane til Voss kan bety endå ei utsetjing.

Regjeringa lovar 100 millionar kroner til vegprosjektet mellom Arna og Trengereid, for å sikre seg oppstart i 2024. Beløpet er truleg for lågt.

For å halde på framdrifta, meiner Statens vegvesen det er behov for 214 millionar kroner til neste år.

Strekninga er ein del av første byggetrinn for ny veg og bane til Voss, og skal koste totalt 26,4 milliardar kroner.

Veg- og baneprosjektet mellom Bergen og Voss er viktig for å redusere reisetida og auke kapasiteten på godstransporten – fordelane på båe områda er størst på jernbana.

Men nytt dobbeltspor og lågare reisetid er ikkje det viktigaste med prosjektet: Strekninga er i dag full av rasfarlege område.

Kombinasjonen av rasfare og høg trafikk gir prosjektet eit hastemoment ulikt alle andre. Dette er hovudvegen mellom Bergen og Oslo, og kvardagsvegen for mange menneske.

Det er vanleg at regjeringsmedlemmer bruker valkampinnspurten på å dele nokre gladsaker frå statsbudsjettet for neste år.

No stilte altså Erna Solberg (H), Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) opp på ein ny pressekonferanse i Arna, med ein bodskap som sår ny tvil om framdrifta.

Den einaste måten å gjere reisa mellom Bergen og Voss mindre rasfarleg, er å bygge det såkalla K5-konseptet. Då går vegen og bana for det meste i fjell.

Det er mange år til den strekninga står ferdig.

I utgangspunktet skulle det vere ein felles trasé for veg og bane frå Arna til Voss.

No er planen at vegen og bana har separat trasé til Trengereid, og så stort sett fellestrasé resten av vegen. Det er eit grep som gjer at regjeringa kan klare byggestart i 2024 – om framdrifta faktisk held mål denne gongen.

Men det er berre vegen til Trengereid som kan få oppstart om tre år.

Der skal vegkapasiteten auke frå to til fire felt, som nok vil redusere faren for kø. Men det er den minst rasfarlege delen av strekninga.

Jernbana må vente. Det same må rassikringa. Det er pengane det står på.