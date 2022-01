Barn treng bøker, ikkje berre papirark og nettsider

Me har råd til å spandere lærebøker på elevane våre.

I Trondheim, Tromsø og Kristiansand gjer lærarar og foreldre opprør på grunn av mangel på lærebøker.

Dei fortel at etter den nye læreplanen kom i 2020, er ikkje lærebøker blitt erstatta. Det finst svært lite pengar til å kjøpe inn bøker. No skal lærarane i staden nytte digitale læremiddel.

Det endar med at dei står på kopirommet og printar og kopierer til elevane. Ofte i strid med opphavsretten, altså ulovleg.

Slik kan det sjølvsagt ikkje vere. Denne utfasinga av bøker må stoppe, det går ut over barns mogelegheit til å lære.

Det er mange grunnar til å rope varsku. For det første blir for mykje overlate til den enkelte læraren når det ikkje finst gode lærebøker å bruke. Dei blir sjølv ansvarlege for å leite fram gode læremiddel til sine elevar i kvar enkelt time. Det krev enormt mykje av den enkelte lærar.

For barna er det uoversiktleg når dei må halde styr på ei mengde nettsider og tilfeldige kopiar. Å ha ei fast bok å kome tilbake til, er enklare. Barna treng ikkje ein ekstra terskel for å lære.

I tillegg kjem problemet med at barna må bruke store deler av skuledagen framfor ein skjerm. Fleire fagfolk meiner det er fornuftig for læringa å variere med å også lese i bøker.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) må ta grep for å sørgje for at kommunane har pengar til lærebøker.

Det er sjølvsagt fornuftig at skulen tar digitale læremiddel i bruk. Det meste i dagens samfunn skjer digitalt. Likevel er fysiske bøker i høgste grad enno i bruk. Det er ingen grunn til at den norske skulen skal gå i front for å utrydde bøker.

Å ha nok pengar til gode læremiddel har vore eit problem i norsk skule i alle år. Med fleire digitale læremiddel tilgjengeleg, er det blitt eit påskot for å bruke endå mindre pengar på dette. Denne utviklinga må setjast ein stoppar for.

Når fleire store byar i landet melder om det same problemet, må styresmaktene ta tak i dette sentralt. Norsk kommunar må få nok pengar til å spandere bøker på elevane sine.