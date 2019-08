Jehovas stemmer

Trussamfunn må ikkje få nekte folk å stemme.

DEMOKRATI: – Det er ulovleg å drive stemmepåverknad i Noreg – det inkluderer å forplikte nokon til å ikkje stemme, meiner BT. Cornelius Poppe, NTB scanpix (Arkiv)

Jehovas vitne kan ekskludere medlemmer dersom dei stemmer i val, skriv Vårt Land. Det er ein uakseptabel inngriping i folks demokratiske rettar, og bør vere grunnlag for å ta frå dei statsstøtta.

Terskelen for å ta statsstøtta frå eit trussamfunn skal vere høg; trusfridomen står sterkt i Noreg.

Men norske trussamfunn kan ikkje pålegge medlemmene sine kva som helst, og framleis forvente at skattebetalarane finansierer dei. I Jehovas vitners tilfelle, bidreg staten med i underkant av sju millionar kroner.

Trussamfunnet ser ikkje på seg sjølv som ein del av denne verda, forklarer Jehovas vitne-forskar Hege Kristin Ringsnes til Vårt Land. Ho har rett i at det må vere plass til minoritetar som stiller seg på samfunnets sidelinje.

Men trusfridomen er ikkje ei blankofullmakt på statsbudsjettet.

Det er ulovleg å drive stemmepåverknad i Noreg – det inkluderer å forplikte nokon til ikkje å stemme. Trugslar om utfrysing er ei form for negativ sosial kontroll.

I Noreg gjeld dette dei drygt 12.500 medlemmene i Jehovas vitne.

Trussamfunnet forsvarar seg med at det ikkje er ei plikt å stemme i Noreg, slik som i til dømes Belgia. Det er ei plikt Noreg ikkje bør innføre, og det ville uansett ikkje endra på Jehovas vitners sosiale kontroll over medlemmene sine.

I statar med stemmeplikt, må Jehovas vitne stemme blankt. Det er ein like stor inngriping i stemmeretten som å nekte folk å stemme.

Poenget med stemmeplikt er uansett irrelevant. Folk må sjølv bestemme om dei vil nytte stemmeretten. Det er ikkje noko ein organisasjon eller eit trussamfunn kan bestemme for medlemmene sine.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerer på avsløringa. Han vil be fylkesmannsembetet vurdere denne praksisen.

I dagens trussamfunnslov står det at folks «rett og sømd» ikkje skal bli krenkja. Dette er ein regel som både er utydeleg og svært vid. Difor er det positivt at regjeringa foreslår endringar på dette området.

Det må ikkje bli slik at statsstøtta blir eit verktøy for å innskrenke trusfridomen. I dag er den det motsette, nemleg ein garantist for denne fridomen. Det er likevel behov for tydelegare reglar for tilskotsordninga, slik at medlemmer til dømes ikkje vert nekta å stemme.

Publisert 8. august 2019 21:24