Alvor for flybransjen

Krisa i Norwegian og SAS er urovekkande. Likevel er det fornuftig at staten stiller strenge krav for å hjelpe selskapa.

Konsernsjef Jacob Schram kjempar for å redde flyselskapet Norwegian. Ein konkurs ville vore tragisk, men det vil neppe vere slutten på konkurranse om norske flypassasjerar, skriv BT på leiarplass. Foto: Thomas Brun

Trass klimautfordringane, er og blir fly ein svært viktig del av infrastrukturen i Noreg, og mellom Noreg og utlandet. Det som no skjer i flybransjen, er difor svært urovekkande.

Flytrafikken har stupt på grunn av koronaepidemien. I går, tysdag, meldte SAS at dei seier opp halvparten av sine 10.000 tilsette i Skandinavia.

Leiinga i Norwegian kjempar samstundes ein desperat kamp for å få aksjonærar og kreditorar til å ta eit tap, slik at selskapet kan få utløyst ein norsk statsgaranti. Planen er å gjere om store delar av låna til aksjar, noko som vil gjere dagens aksjar tilnærma verdilause.

Viss ikkje leiinga lykkast, er faren stor for at selskapet går konkurs.

Ein konkurs i Norwegian ville, i alle fall på kort sikt, vore eit stort tap. Sidan byrjinga av 2000-talet har selskapet gjeve SAS konkurranse både innanlands og etter kvart til utlandet. Det har gjort flyreiser langt rimelegare.

Dei seinare åra har selskapet tatt opp ei enorm gjeld for å finansiere internasjonal vekst. Det gjorde selskapet svært sårbart då koronakrisa kom.

Regjeringa gjorde difor rett i å stille strenge krav for at selskapet skal få innfri den statlege lånegarantien på tre milliardar kroner. Med det unngår ein at norske skattebetalarar tek heile rekninga, medan aksjonærar og gjeldseigarar slepp unna.

Regjeringa stiller same vilkår for lånegaranti for SAS, men der er summen mindre, 1,5 milliardar kroner. SAS er uansett betre stilt enn Norwegian. Gjelda er mindre, og dei har i tillegg fått lånegarantiar frå Sverige og Danmark.

Investorar tek risiko fordi det kan gje høg forteneste. Då kan dei ikkje vente at skattebetalarane tek rekninga når veddemålet ikkje går inn.

Staten gjorde i så måte mykje rett under bankkrisa på slutten av 1980-talet, og det er gledeleg å sjå at denne linja står seg.

No gjeld det å ha is i magen. Sjølv om ein konkurs i Norwegian ville vore tragisk, ikkje minst for dei som jobbar der, betyr det ikkje SAS då igjen ville fått monopol på innanlands flyreiser. I alle høve ikkje på sikt.

Dei norske flyrutene var svært lønsame før krisa, og vil vere det når trafikken tek seg opp att. Denne marknaden vil tiltrekke seg nye aktørar.

Regjeringa bør difor halde på den faste linja, sjølv om Norwegian skulle gå mot konkurs.