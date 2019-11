Blankofullmakt for okkupasjonen

USA fortsetter å ødelegge håpet om en tostatsløsning i Midtøsten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

POLITISK U-SVING: Tidligere denne uken snudde USAs utenriksminister Mike Pompeo denne politikken på hodet. Amerikanerne mener ikke lenger at bosettingene er ulovlige. Den politisk-ideologiske u-svingen viser nok en gang at USAs regjering ikke ønsker at palestinerne skal få sin egen stat. Mandel Ngan / Scanpix

Siden 1978 har USA ment at de israelske bosettingene på Vestbredden strider mot internasjonal lov og er til hinder for en fredelig løsning.

Tidligere denne uken snudde USAs utenriksminister Mike Pompeo denne politikken på hodet. Amerikanerne mener ikke lenger at bosettingene er ulovlige.

Den politisk-ideologiske u-svingen viser nok en gang at USAs regjering ikke ønsker at palestinerne skal få sin egen stat. I verste fall fører beslutningen til mer ukontrollert utbygging på okkupert land, og til enda høyere konfliktnivå.

Les også Vestbredden er ikke blitt tryggere etter Trumps utspill

Pompeos begrunnelse henger ikke i hop. Han mener at konflikten mellom Israel og Palestina aldri vil få en juridisk løsning, og at krangelen om internasjonal lov aldri vil skape fred.

Isteden hevder han at bosetterne har en slags «historisk rett» til å bosette seg hvor de vil på den okkuperte Vestbredden. Dermed velsigner amerikanerne økt bosetting i området.

USAs nye holdning er et klart brudd med en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd fra 2016, som slår fast at bosettingene er et grovt brudd på internasjonal lov.

Ved å skyve jussen, flere FN-resolusjoner, internasjonal fordømmelse og lange fredsprosesser til side, stiller Trump-regjeringen seg så til de grader på Israels side. USA har ingen troverdighet som fredsmegler i Midtøsten lenger.

Beslutningen kan ses på som et håndslag til tidligere statsminister Benjamin Netanyahu. Før parlamentsvalget i høst lovet han sine velgere å annektere 30 prosent av Vestbredden.

Torsdag ble Netanyahu tiltalt for korrupsjon, så hans karriere kan være over. Men dersom hans rival Benny Gantz overtar, er det heller ikke godt nytt for palestinerne. Også han jubler over USAs utspill.

Les også Politisk hengemyr i Israel

Utviklingen er fortvilende, og USAs Israel-politikk høster kritikk både fra FN, EU og den arabiske verden. Men Pompeos utspill er foreløpig siste ledd i en kjede av enøyde, proisraelske beslutninger på amerikansk side.

USA har vedtatt å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, og USA støtter Israels nasjonalstatslover, som i praksis er en innføring av apartheid i landet.

Det er ikke uten grunn Israels statsminister tidligere i år oppkalte en bosetting på den annekterte Golanhøydene etter USAs president. Den heter nå «Trump Heights».

Skadene av USAs konfronterende midtøstenpolitikk kan bli uopprettelige. Men amerikanerne er også temmelig alene om en slik politikk.

Det gir et ørlite håp for bedre politisk fredsarbeid i regionen når Donald Trump en gang ikke er president lenger.

Publisert: Publisert 22. november 2019 05:54