Y-blokken bør bli stående

Rivingen av verdifull arkitektur i regjeringskvartalet er ikke en lokal Oslo-sak. Det er en nasjonal skandale.

EN FALLITTERKLÆRING: Y-blokken er ikke bare et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk og arkitektonisk monument, det er også et symbol på samhold og evnen til å håndtere nasjonens mørkeste øyeblikk, mener BT. Foto: Heiko Junge

Riksantikvar Hanna Geiran har vært forbilledlig klar om rivingen av Y-blokken i Oslo. Da planetaten i Oslo ga klarsignal for riving i sommer, uttalte hun: «Dette kommer ettertiden til å dømme oss for».

Hun vil få rett, dersom blokken blir fjernet. Kulturminister Trine Skei Grande (V) burde kreve en ny tenkepause, slik at rivingsvedtaket kan omgjøres.

Denne uken havnet Y-blokken nok en gang på en liste over Europas mest truede kulturminner.

Motstanden mot rivingen har vært stor siden vedtaket i 2014. Et samlet fagmiljø har protestert, og saken er omtalt i internasjonale medier.

Å ignorere denne motstanden, vitner om at det er gått prestisje i saken fra regjeringens side.

Både høyblokken og Y-blokken er tegnet av Erling Viksjø, samme arkitekt som tegnet rådhuset i Bergen.

De var modellert etter FN-hovedkvarteret i New York og Unesco-bygget i Paris, og hører altså symbolsk og historisk sammen.

Det som løfter Y-blokkens internasjonale kvaliteter, er kunstverkene «Fiskerne» og «Måken», som er laget av Pablo Picasso, i samarbeid med norske Carl Nesjar.

I den nye reguleringsplanen for regjeringskvartalet heter det at kunstverkene skal bevares, og flyttes til den nye A-blokken.

Planen er både risikabel og respektløs. Picasso-kunsten ble laget som en integrert del av et signalbygg, og ikke ment som flyttbar pynt til en helt annen setting.

Oslo kommune og regjeringen mener Y-blokken bør rives for å gi plass til et nytt regjeringskvartal.

I tillegg skal «sikkerhetshensyn» tilsi at bygget ikke bør få bli stående. Blant mener myndighetene at Ring 1-tunnelen, som går under bygget, er en sikkerhetsrisiko.

Det argumentet virker svakt, så lenge Oslo kommune har tillatt tunnelbygging under både Stortinget og Forsvarsdepartementet de siste tiårene.

I tillegg er vesentlige forutsetninger endret. Blant annet skal verken Statsministerens kontor eller Forsvarsdepartementet flytte inn i det nye regjeringskvartalet.

Det betyr at den påfallende fortettingen i reguleringsplanen ikke er nødvendig.

Terroren 22. juli 2011 var et angrep på det norske demokratiet, og berørte hele landet sterkt, fra nord til sør.

Y-blokken er ikke bare et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk og arkitektonisk monument, det er også et symbol på samhold og evnen til å håndtere nasjonens mørkeste øyeblikk.

Å rive den vil være en fallitterklæring.

